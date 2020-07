Zbrojovka se stala nejúspěšnějším celkem druhé poloviny soutěže, když na jaře ztratila body pouze ve třech remízách a ani jednou neprohrála. „Jsem hlavně rád, že jsme se odvděčili vítězstvím našim výborným fanouškům. To bylo hlavní motto dne a jsem rád, že jsme to splnili,“ těšilo brněnského kouče Miloslava Machálka.

V tabulce skončili Brňané druzí o tři body za Pardubicemi, které v posledním kole prohrály na Žižkově 1:2. Před třetí pražskou Duklou mají osmibodový náskok.

Po třiadvaceti letech navíc Zbrojovka zakončila ročník bez domácí prohry. „Rekordy jsou vždycky zajímavé, ale tato sezona je zvláštní a ještě nevíme, zda máme slavit, nebo být útrpní,“ hlesl kouč.

Naráží na koronavirovou nákazu, která poslala do karantény prvoligovou Karvinou. V pátek grémium Ligové fotbalové asociace rozhodne, zda se dohraje prvoligová skupina o udržení a také následná baráž o postup do nejvyšší soutěže. „Samozřejmě to budeme sledovat, ale nemůžeme nic ovlivnit. Čekáme na verdikt a myslím, že zvítězí zdravý rozum i sportovní stránka, takže se asi budeme chystat na baráž,“ podotkl Machálek, jehož svěřenci po středečním tréninku dostanou čtyři dny volna.

Zbrojovka - Vlašim 4:0



Poločas: 2:0.

Branky: 12. Čermák, 16. a 71. Růsek, 90. Hladík.

Rozhodčí: Hanousek – Kotík, Dresler.

Žluté karty: 81. Dias, 88. Sváta (oba Vlašim).

FC Zbrojovka Brno: Floder – Bariš, Dreksa (C), Endl, Štepanovský – Pachlopník (65. M. Vintr), J. Sedlák, Čermák (81. Krška), Vaněk (46. Eismann) – Fousek (46. Hladík), Růsek (76. M. Sedlák).

FC Sellier & Bellot Vlašim: Bačkovský – Vedral, J. Štochl, Broukal, Mil. Kadlec (61. Sváta) – Záviška (78. Bičiště), Janda (C) (61. Dias), Průcha, Blecha – V. Svoboda, Vrána (61. Diamé).

Proti Vlašimi se Zbrojovka dočkala až na šestý pokus. V předchozích pěti duelech, které oba soupeři mezi sebou sehráli, se jednou radovali Středočeši a hned čtyřikrát skončilo jejich měření sil remízou. „Kdybychom zápas podcenili, mohlo se nám to vrátit, což jsme nechtěli. Hrálo se ve vedru a utkání bylo oboustranně utahané. Jsem rád, že jsme dali čtyři góly a vyhráli jsme,“ řekl brněnský útočník Antonín Růsek.

Domácí favorit, který aktuálně proti jedenáctému týmu tabulky vyrukoval v plné síle, měl tentokrát duel naprosto pod kontrolou. Už po šestnácti minutách vedl o dva góly. Nejprve si na roh Ondřeje Pachlopníka naběhl kanonýr posledních utkání Adrián Čermák a o čtyři minuty později využil nabídky centrujícího Damiána Bariše zase všudybyl Růsek. „Gól jde rozhodně za ním. Jen jsem tam strčil hlavu, to nešlo nedat,“ poděkoval střelec za parádní centr.

Po přestávce brněnský tým své vedení ještě navýšil. O třetí gól se v 71. minutě postaral opět Růsek, který dorazil míč do sítě poté, co gólman Hugo Bačkovský do jeho blízkosti pouze vyrazil tvrdý nástřel Jana Hladíka z pravé strany. „Trochu chyba gólmana, že neudržel míč na přední tyči,“ řekl Růsek.

Střídající Hladík se dočkal v nastaveném čase, když se vlašimský brankář pustil do přesily tří domácích hráčů. Jeho pokus o kličku vystihl a završil výsledek utkání.

Růsek zakončil ročník na dvanácti gólech a stal se nejlepším střelcem mužstva. „Mohlo jich být víc. V Prostějově jsem minimálně dvě branky mohl přidat. Mám na čem pracovat, spokojený s jarem nejsem,“ prohlásil forvard Zbrojovky.