Stejným výsledkem padli i v neděli ve čtvrtém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ve Vlašimi. „Jsme všichni naštvaní, ale že by měl být nějaký velký poprask v kabině? To si nemyslím, vždyť jsme prohráli v soutěži po čtyřech měsících,“ připomněl líšeňský obránce Milan Lutonský dubnový neúspěch 1:2 rovněž ve Vlašimi.

Svěřenci líšeňského kouče Milana Valachoviče se v soutěžních utkáních spoléhají především na preciznost v defenzivě, což jim v minulé sezoně vyneslo druhé místo v nejmenším počtu obdržených branek v druhé nejvyšší české soutěži.

Jenže v nedělním zápase Středočeši rozhodli o tříbodovém zisku na začátku druhé půle, když se prosadili dvakrát po individuálních chybách líšeňských hráčů a vedli už 3:1.

„Asi teď neděláme víc chyb než dřív, ale spíš jsme je tentokrát nedokázali napravit. Měli jsme i smůlu, protože druhá branka byla tečovaná do protipohybu brankáře (Vlastimila Veselého – pozn. red.) a při třetím gólu se hráč trefil na zadní tyč skoro do šibenice zpoza vápna,“ vysvětlil Lutonský.

Líšeňským navíc stále schází kvůli zranění klíčový hráč – defenzivní záložník Jakub Kučera. Na jeho pozici nastoupil už podruhé za sebou Michal Jeřábek. „Kuča je pro nás určitě ztráta, ale není to o jedné změně. Když někdo vypadne ze sestavy, máme další kluky, kteří jsou nachystaní naskočit na jiné pozici. Navíc minule jsme remizovali 0:0 s Ústím a byl tam Míša, takže v tom určitě není rozdíl,“ zdůraznil Lutonský.

Ten spatřuje problém spíš na opačné straně hřiště. „Musíme se samozřejmě vyvarovat chyb, které jsme v neděli udělali, ale trápí nás hlavně koncovka. Loni jsme dávali dost gólů, dařilo se, ale teď se nám bohužel poslední tři zápasy střelecky moc nevedlo,“ zmínil osmadvacetiletý Lutonský.

Pravda. V úvodním duelu této sezony Brňané sice vyhráli 3:2 s Viktorií Žižkov, pak ale následovaly remízy 1:1 s Vyškovem a 0:0 s Ústím nad Labem. I proti Vlašimi se líšeňští hráči dostávali do šancí, ale bez úspěchu. „Všechno začíná už na tréninku. Pokud v něm hráči nepřistoupí k situacím stoprocentně, neudělají to ani v mistrovském utkání. Když jim něco řekneme, tak odpoví: To je jen trénink, v mistráku to je jiné. Ale není,“ uvedl asistent líšeňského kouče Leoš Kalvoda.

BRNĚNSKÉ DERBY

Celek z východu Brna nyní i kvůli malé efektivitě v zakončení získal z posledních tří druholigových zápasů jen dva body a v tabulce se nachází na desátém místě.

Teď v neděli ho navíc čeká derby s městským rivalem. A jeho soupeř je v úplně jiném rozpoložení. Druhá Zbrojovka totiž naposledy v neděli zdolala Vysočinu Jihlava na domácím hřišti jasně 4:0, když všechny branky nasázel forvard Jakub Řezníček. „Osobně jsem nečekal, že Brno porazí Jihlavu takovým rozdílem a je těžké říct, jestli ho tento výsledek nakopne k velkým výkonům. Nás ale porážka určitě nijak nepoznamená, pořád trénujeme naplno a není žádný důvod, aby nás položila,“ dodal jasně obránce Lutonský, jenž odehrál v dresu Zbrojovky sto čtyřicet zápasů v nejvyšší české soutěži.

Podívejte se na fotogalerie z brněnského derby v předminulé sezoně: