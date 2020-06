Zbrojovka na Východočechy ztrácí šest kol před koncem šest bodů. „Tentokrát jsme nešťastníci. Byli jsme k domácím neskutečně milosrdní. Vytvořili jsme si dostatek gólových šancí, možná ještě víc než dostatek, ale byli jsme milosrdní,“ prohlásil do kamery České televize trenér Zbrojovky Miloslav Machálek.

Do sestavy se poprvé po zranění vrátil zadák Jakub Šural a po jednozápasové pauze kvůli karetnímu trestu také útočník Antonín Růsek.

A Brňané vstoupili do zápasu na podmáčeném trávníku v Hradci Králové v podobné ráži jako v pondělí, kdy doma vyprovodili Jihlavu 5:2. Na bránu domácích se valil jeden útok za druhým. Čekání na gól utnul ve 31. minutě kanonýr Jakub Přichystal poté, co doklepl do odkryté brány odražený míč od ruky gólmana Radima Ottmara.

Pro čtyřiadvacetiletého forvarda Zbrojovky šlo už o jedenáctou trefu v sezoně. „Brno ukázalo své síly a přehrávalo nás. Museli jsme přežít několik nebezpečných momentů ze strany hostů,“ mínil kouč Hradce Zdenko Frťala.

Jeho svěřenci zdaleka nepotvrzovali roli jednoho z nejofenzivnějších mužstev soutěže. Zbrojovku dokázali na chvíli zatlačit pouze zkraje druhé půle. „Po přestávce jsme zjednodušili hru a spoléhali na standardky,“ mínil Frťala.

Útočné snažení Hradce přesto bylo dlouho platonické. První střelu na bránu hosté vyslali až v 89. minutě. Ta první a jediná v zápase ovšem stála za to. Výstavní dalekonosná rána Samka zaplachtila nekompromisně k tyči, brankář Zbrojovky Jiří Floder se jen marně ohlížel. „Nádherný gól. S bodem jsem vzhledem k vývoji spokojený. Od nás to byl stoprocentně produktivní zápas,“ smál se hradecký lodivod.

Zbrojovku tak mohly ještě víc mrzet zahozené šance, dvě obrovské si vypracoval třeba Jan Hladík, který na hřiště přišel v 84. minutě a dostal se i do samostatného brejku. „Zápas jsme darovali domácím, kteří mají i díky štěstěně bod,“ rekapituloval Machálek.

Zbrojovce se sen o postupu do první ligy z prvního místa vzdálil. „Situaci nemáme ve svých rukách. Samozřejmě chceme vyhrát každý zápas. Jedeme dál, budeme se rvát a bojovat,“ burcoval brněnský kouč.

Další duel čeká Zbrojovku v neděli, kdy od pěti hodin odpoledne vyzve na domácím stadionu v Srbské ulici osmou Chrudim.

Hradec Králové: Zbrojovka Brno 1:1

Poločas: 0:1.

Branky: 89. Samko – 31. Přichystal.

Žluté karty: Šípek, Zbrožek, Čech, Soukeník, Král – Přichystal

Držení míče: 51% – 49%

Střely celkem: 8:14

Střely na branku: 1:3

Zbrojovka Brno: Floder – Štepanovský, Dreksa (K), Šural, Bariš – Pachlopník (70. Krška), Sedlák, Čermák, Fousek (75. Šumbera) – Růsek, Přichystal (84. Hladík).

Hradec Králové: Ottmar – Čech, Martinec, Král, Urma – Zbrožek (68. Soukeník), Rada – Šípek (76. Donát), Vlkanova (K), Procházka (61. Samko) – Prekop (76. Firbacher)