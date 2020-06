Zatímco Vítkovice vystřídaly jen dvakrát, trenér Zbrojovky Miloslav Machálek využil naplno současné možnosti pěti střídajících fotbalistů. „Měli jsme s Honzou Hladíkem nahoře podržet balon, aby si obránci oddechli. Doufali jsme, že nějaká standardní situace přijde a Tonda to vyřešil fakt dobře, na lajně přešel soupeře a pak se nechal zfaulovat,“ připomněl brněnský záložník Adam Fousek přínos Antonína Růska, který si vykoledoval pokutový kop.

Z něj rozhodl právě Fousek, který byl po vystřídání Ondřeje Vaňka na penaltu určený. „Obrovsky se nám ulevilo, je to velmi cenné vítězství. Hrát skoro celý zápas v deseti vezme hrozně šťávy, o to víc si výhry vážíme,“ líčil autor rozhodující trefy.

Úvodní dvě kola po obnovení FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přitom odehrál v základní sestavě stejně jako Jan Hladík, ve Vítkovicích se oba dostali na trávník až po hodině hry. „V týmu je nás hodně a trenér nemůže nechat stále stejnou jedenáctku, síly se musí rozložit na víc hráčů. Jsem rád, že jsme nervydrásající utkání zvládli,“ oddechl si šestadvacetiletý Fousek, který v této sezoně vstřelil čtyři branky a z toho tři vítězné.

TŘETÍ DUEL V TÝDNU

Už v neděli od pěti hodin odpoledne v tabulce druhá Zbrojovka přivítá na svém hřišti v Srbské ulici osmý Třinec. Půjde o její třetí duel v sedmi dnech. „Zatím to je v pohodě, ale netuším, jaké to bude za dva tři týdny. V takové situaci nikdo z nás nebyl, utkání jdou hrozně rychle za sebou. Hodně dbáme na regeneraci, extra netrénujeme, jen se hrají utkání," poznamenal Fousek.

Třinec přiveze v roli trenéra Svatopluk Habanec, bývalý kouč Zbrojovky a brněnský rodák. „Hornoheršpičák,“ upřesnil s úsměvem Habanec s odkazem na městskou část Horní Heršpice. „Samozřejmě se těším domů, ale hlavně jsem zvědavý na to, co předvedeme. Brno je kandidát na postup a nesmíme propadnout strachu, jinak tam nic neuhrajeme,“ varoval Habanec. „Rozhodně musíme do hry vnést více odvahy než proti Prostějovu,“ připomněl třinecký trenér domácí bezbrankovou remízu.

Do sestavy Zbrojovky se po vypršení karetního trestu vrací defenzivní záložník Adrián Čermák, kvůli červené kartě z Vítkovic nenastoupí gólman Martin Šustr. „Každý zápas musíme vyhrát. Náš úkol je postoupit nejlíp z prvního místa, všichni si pamatují, jak vypadala loňská baráž. Taková všelijaká,“ pravil neurčitě Fousek.