Na to, v jaké síle vstoupí brněnský klub do druhé ligy, se upírají zraky fanoušků, expertů i soupeřů. Vedení klubu vyhlásilo jasný cíl: okamžitý návrat mezi elitu. „Všichni se moc těšíme na páteční start. Z kabiny cítím obrovské odhodlání, každým zápasem jsme šli nahoru a naše sebevědomí je čím dál větší. Jdeme si za svým cílem, který je jasný,“ potvrdil prvoligové ambice nový kapitán týmu Pavel Zavadil.

Třiačtyřicetiletý veterán dokresluje přerod, kterým Zbrojovka prošla v letní přestavbě, především v ofenzivě. Talentované mládí v podání Ondřeje Pachlopníka, Antonína Růska nebo Daniela Fily nahradily zkušenosti. „Nenajdete trenéra, který by řekl, že je spokojený s příchody nebo odchody. Trápilo nás, že odešli talentovaní mladí hráči do ofenzivy, na druhou stranu jsme jim nechtěli bránit v růstu. Myslím, že za ně přišla do mančaftu adekvátní náhrada, teď jde jen o to poskládat tým na hřišti tak, aby byl funkční,“ uvedl brněnský trenér Richard Dostálek.

Stěžejní roli dostane špílmachr Zavadil, který v Brně odehrál pět úspěšných sezon. Teď se vrátil po čtyřech letech, stejně jako útočník Jakub Řezníček, jenž za dvě sezony ve Zbrojovce nastřílel dvacet prvoligových gólů. „S oběma hráči přišla velká kvalita, budou týmu ku prospěchu. Skládáme mužstvo tak, abychom dokázali střídat rozestavení a byli konkurenceschopní proti jakémukoli soupeři. Vnímám, že v kabině je taková síla a oba tito hráči jsou pod tlakem, který na ně vytváří konkurence, aby nám v tréninku ukázali, že na hřiště patří,“ doplnil brněnský kouč.

Nový partner

Do nadcházející sezony jde Zbrojovka posílená o dalšího hlavního partnera, kterým se stal projekt PROBINEX. Ten se pohybuje ve světě kryptoměn. „Spojení se Zbrojovkou nám dává smysl z několika důvodů. Zbrojovka je vlajkovou lodí fotbalu nejen v Brně, ale i na celé jižní Moravě. A přestože aktuálně hraje jen druhou nejvyšší soutěž, ambice majitele klubu a vedení nás přesvědčily, že můžeme být součástí nové éry brněnského fotbalu,“ řekl k podpisu spolupráce PR manažer projektu Jakub Mikšovský. Logo projektu PROBINEX se objeví i na dresech Zbrojovky pro nový ročník.

Změnila se také defenziva Zbrojovky, na konci smlouvy se dohodl kapitán Pavel Dreksa, odešli hráči na hostování v čele s Luďkem Pernicou. Do Brna naopak přestoupil krajní obránce Matěj Hrabina, o pozici uprostřed obrany zase usiluje Jan Štěrba, jenž přišel na hostování z Olomouce. „Tým jsme doplnili o hráče, které jsme měli vytipované a byli s nimi v kontaktu. Věřím, že nám pomůžou a zapadnou typologicky, aby trenéři měli víc variant, jak tým složit,“ řekl brněnský sportovní manažer Tomáš Požár.

Pouze administrativní razítko schází k dotažení ročního hostování obránce Daniela Koseka z pražské Slavie. Naopak z plzeňské Viktorie zatím nepřišel nikdo na zápůjčku výměnou za Pachlopníka, jak kluby avizovaly. „S Plzní jsme byli v kontaktu, řešili jsme konkrétní jména, ale zatím jsme nedošli k takovému, které by vyhovovalo oběma stranám. Uvidíme, co přinese budoucnost,“ poznamenal Požár.

Také pozice sportovního manažera se řešila, Požár při setkání s fanoušky po domácí derniéře s Opavou přijal zodpovědnost za sestup a jednal s majitelem. „Očekával jsem, jak vedení klubu zhodnotí mou práci, kdyby naznalo, že není dostačující, budu rozhodnutí akceptovat. V tuhle chvíli pokračuji dál v roli sportovního ředitele," reagoval.

Sestava do pátečního utkání na hřišti Táborska už se trenérovi rýsuje, ale otazníky má. Určitě nemůže počítat s Ondřejem Vaňkem, který po zranění stále není zcela v pořádku a trénuje individuálně. Naplno se nezapojuje ani zadák Jakub Šural. „U něj je to ještě otázka nějaké doby, konkrétní být nemůžu. Co se týká sestavy na páteční utkání, hráči v přípravě ukázali, kdo si zaslouží hrát, na některé pozice je velký tlak, mám z čeho vybírat. Ještě jsou v sestavě možná dvě okénka, o kterých se s realizačním týmem teprve rozhodneme,“ naznačil Dostálek.

A vyloučený není ani další pohyb v kádru. „Ještě řešíme jeden otazník, o kterém se bavíme dnes a denně, ale nebudu konkrétní, ani o jakou pozici se jedná. V každém přestupním období je okno otevřené do klubu i ven z klubu,“ doplnil trenér Zbrojovky.