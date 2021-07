Od první minuty naskočili v červeném brněnském dresu nováčci Matěj Hrabina, Jan Štěrba a staronové posily Jakub Řezníček s Pavlem Zavadilem. Právě poslední jmenovaný zkušený záložník poslal Brno do vedení už ve čtvrté minutě, když proměnil pokutový kop po faulu na Jana Hladíka.

Vyrovnání zařídil ve 23. minutě po centru z levé strany zlínský stoper Lukáš Vraštil. Mimochodem právě bývalý hráč Zbrojovky předtím zavinil penaltu. „Určitě jsem faulovat nechtěl, spíš jsem hasil, bohužel se stalo. Trochu jsem to pak napravil, ale je jedno, kdo dá gól, ať padne ze třiceti metrů, nebo je to taková šmudla. Pro mě jde o povzbuzení do dalších zápasů a že to bylo do sítě Brna, je jenom taková pikantnost,“ sdělil Vraštil ve videu na zlínském klubovém webu.

Z dalších šancí branka nepadla, Hladík poslal lob nad a střela domácího Dramého zase po teči trefila břevno. „V první půli hrálo Brno trošku výš, což pro nás bylo snazší, měli jsme otevřený prostor a mohli jsme do něj chodit. Ve druhé půli se Brno zatáhlo, prakticky celou dobu jsme dobývali, až na pár věcí jsme se tam v podstatě nebyli schopní dostat, proto to vypadalo, že jsme možná horší. Byli jsme na míči, ale ne nebezpeční,“ dodal Vraštil.

Druholigový ročník odstartuje Zbrojovka v pátek od šesti hodin večer na hřišti Táborska.

Zlín – Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)

Branky: 23. Vraštil - 4. Zavadil (pen.). Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Paták.

Zlín: Dostál – Matejov (46. Simerský), Procházka, Kolář (41. Cedidla), Vraštil – Tchanturishvili (46. Conde), Hlinka (73. Janetzký), Hrubý (72. Tkáč), Dramé (81. Nečas) – Reiter (81. Hrdlička), Poznar (C) (72. Fantiš).

Zbrojovka Brno: Berkovec - Hrabina, Kryštůfek, Štěrba (60. Endl), Moravec (75. Kosek) - Čermák (85. Hlavica), Zavadil (65. Texl) - Přichystal (85. Bariš), Hladík (85. Sedlák), Fousek (65. Štepanovský) - Řezníček (75. Ševčík).