Zbrojovka se ujala vedení hned v páté minutě, když povedenou kombinaci zakončil přesně Hladík, ovšem ještě do přestávky Vyškov srovnal. Pokutový kop proměnil Tomáš Cabadaj.

I po přestávce vypadal brněnský celek aktivněji, hodně vzruchu do ofenzivní fáze přinesl především střídající Adam Fousek, z jehož přihrávky vytěžil Hladík druhý gól. Tentýž hráč pak zkompletoval hattrick v závěru duelu, tentokrát se prosadil hlavou po rohovém kopu.

Posila z první ligy. Do Zbrojovky zamířil záložník Nečas, přestoupil z Liberce

Poprvé v zimní přípravě naskočil za Brno uzdravený Jakub Šural, v brance pak nastoupil Jiří Floder, který míří na hostování do Chrudimi. Premiéru v brněnském dresu si odbyl Jakub Nečas, jenž v pátek přestoupil z Liberce. „Do přestupního období jsme šli s tím, že chceme zvýšit konkurenci ve stranových pozicích. O Kubovi se bavíme od konce minulého roku, teď se to podařilo doladit a je tady,“ poznamenal manažer brněnské Zbrojovky Tomáš Požár.

Vyškovskému kouči Janu Trousilovi se zamlouvala hra jeho svěřenců. „Jediné, co mě kazí dobrý dojem ze zápasu, je výsledek. Protože byl celou dobu v podstatě vyrovnaný a myslím si, že v první půli jsme byli i lepší. Ale víc mě zajímá, jakým způsobem jsme hráli a musím říct, že styl z první půlky byl velmi dobrý. V tom chceme pokračovat, ale s tím, že si musíme víc pohlídat konce zápasů a neinkasovat takhle jednoduše. Je to je příprava, ale je to škoda. Tady jsme přišli o cennou remízu a minule v Trenčíně o vítězství,“ prohlásil Trousil.

MFK Vyškov – Zbrojovka Brno 1:3 (1:1)

Branky: 23. Cabadaj (pen.) - 5., 85. a 89. Hladík. Diváci: 200.

MFK Vyškov: Spurný – Štěpánek, Matys, Oulehla, Cabadaj, Lacík, Lahodný, Jambor, Olšanský, Moučka, Simr. Střídali Essele, Ilko, Jaroš, Chwaszcz, Burac, Srubek, Bassogog.

Zbrojovka Brno: Floder – Hrabina, Hlavica (46. Štepanovský), Šural, Štěrba (20. Endl), Lhotecký (75. Hladík), Texl (46. Čermák), Ševčík (46. Mach), Nečas (75. Ševčík), Přichystal (46. Fousek), Hladík (46. Sedlák).