Před týdnem v Hradci Králové spálil dvě tutové šance, které fotbalisty Zbrojovky nakonec stály důležité tři body. Z těchto hříchů se Jan Hladík vykoupil v partii ve Varnsdorfu. V 86. minutě po ukázkovém sólu zakončeném přesnou ranou k tyči ukončil na hřišti čtrnáctého celku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY trápení Brna, které marně dobývalo bránu severočeského outsidera a zajistil hostům výhru 1:0.

Fotbalisté Zbrojovky vyhráli ve Varnsdorfu nejtěsnějším rozdílem. | Foto: Foto: Tomáš Secký

„Zaplaťpánbůh za akci Honzy Hladíka. Budu ho muset nějak odměnit. Je to čím dál těžší. Kumulace únavy spolu s dlouhou cestou se spojily a neměli jsme dobrý vstup do utkání. Někteří hráči nebyli připraveni, a to se projevilo určitou liknavostí a zbytečnými ztrátami,“ uvedl trenér Zbrojovky Miloslav Machálek.