Zbrojovka Brno - Viktoria Žižkov 2:1 (1:1) Branky: 23. Přichystal, 46. A. Fousek – 34. Endl (vl.). Rozhodčí: Křepský – Šimáček, Matoušek. ŽK: 76. Přichystal – 49. Koželuh, 60. Řezáč, 67. Súkenník. Diváci: 2518. Brno: Berkovec – Hrabina, Štěrba (39. Šural), Endl, Bariš (89. Hlavica) – Čermák (46. Texl), Ševčík (79. Štepanovský) – Fousek (79. Moravec), Hladík, Přichystal – Řezníček (C). Žižkov: P. Soukup – Koželuh, Š. Gabriel, Hosaam El Nagar, Řezáč – Žežulka (68. Nabijev), Súkenník (C) – Diamé (76. T. Zeman), Petrlák (68. Sixta), Bazal (83. Fawzy) – Batioja.

Jako první se ve 23. minutě trefil Přichystal po rohovém kopu, brněnský stoper Lukáš Endl si pak ale nešťastně srazil míč do vlastní branky.

O tříbodovém zisku rozhodl gól z úvodu druhé půle, kdy se domácí po rozehrávce okamžitě vydali do útoku. Po centru Jakuba Přichystala se prosadil Adam Fousek.

