Po srovnání odehraných duelů už horní polovina druholigové tabulky jasně vypovídá o brněnském náskoku. Zbrojovka dvanáct kol před koncem soutěže vede shodně o dvanáct bodů před druhou Vlašimí a třetí Líšní. „Takový vstup do jara jsme si vysnili, máme teď bodový polštář, ale samozřejmě to nezveličujeme. Uvědomujeme si, že v obou zápasech byla místa, kdy jsme se chtěli prezentovat jinak, nepouštět soupeře do hry, být iniciativnější na míči. Ale na to se zpětně asi nikdo nebude ptát, máme šest bodů, čistou hlavu a zase si můžeme víc věřit,“ radoval se na klubovém webu po výhře v Jihlavě brněnský stoper Jan Štěrba.