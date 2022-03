Jsem vítězný typ, říká brněnský gólman Berkovec. První liga mu chybí

Pokud se Zbrojovka opět stane součástí prvoligového kolotoče, zlepší se také její vyjednávací pozice. „Z některých hráčů jsem vycítil, že to máme nasměrované dobře, ale nechtějí se vzdávat současné pozice, kdy jsou součást ligy, a jít dobrovolně na čas o soutěž níž, i když by to pro ně mohla být dobrá adaptace na příští rok. Rozumím ambici hráčů, taky jsem první ligu hrál, chtějí se konfrontovat s nejlepšími a ti jsou v ní. Až tam budeme, třeba se nám otevře prostor, abychom oslovili i jinou kvalitu fotbalistů,“ uvažuje sportovní manažer.

Zbrojovka v zimní pauze získala dvě posily do ofenzivy, křídelníka Jakuba Nečase z Liberce a tvořivého záložníka Filipa Blechu z pražské Slavie. „Fido je hráč, který pro nás bude mít hodnotu a pomůže nám k cíli, který máme. Kuba má ligové zkušenosti, byť toho na podzim v Liberci moc nenahrál. Je z něj cítit, že se chce prosadit, má schopnosti a dovednosti, jež nám chyběly,“ podotýká Požár.

Změny v kádru

PŘÍCHODY:

Jakub Šiman (hostování z Plzně), Jakub Nečas (přestup z Liberce), Marek Mach (přestup z Blanska), David Jambor (návrat z hostování ve Vyškově), Claude Lhotecký (návrat z hostování v Kroměříži)

ODCHODY:

Jakub Černín (přestup do Líšně), Martin Sedlák (hostování ve Vyškově), Barnabáš Lacík (přestup do Vyškova), David Moučka (přestup do Vyškova), Jiří Floder (hostování v Chrudimi), Claude Lhotecký (hostování v Kroměříži)

Úplně první zimní posilou se stal gólman Jakub Šiman, který přišel na hostování z Plzně. Jiřího Flodera, dosavadní dvojku za Martinem Berkovcem, brněnský klub půjčil do Chrudimi. „Kuba zapadl do mančaftu neskutečně rychle a s Berkym vytvořil perfektní dvojici. Vznikla mezi nimi dobrá vazba, až bych řekl kamarádství,“ povídá brněnský trenér Richard Dostálek. „Uvidíme, jak se jeho hostování bude vyvíjet dál, může se stát, že se změní na přestup,“ říká na Šimanovu adresu manažer.

Brněnský klub chtěl i další hráče, jmenovitě například zadáka Matěje Hybše. „Není tajemství, že jsme sháněli levonohého hráče. Matěj Hybš měl trochu jiné ambice, což potvrdil přesunem do Polska. Kontaktovali jsme i jiné hráče, ale naráželi jsme na to, že se kluby aktuálně do jednání nechtěly moc pouštět. Na této pozici máme dluh, to víme,“ sděluje Požár.

Loni v únoru brněnský klub poslal do Blanska Marka Macha, teď ho vzal zpátky. „Vykopal se, na hostování se zlepšil. Počítáme, že zůstane v kádru,“ hlásí Dostálek. Z hostování ve Vyškově se vrátil záložník David Jambor, jenže je stále zraněný. Stejně jako Damián Bariš.

V generálce Zbrojovka zdolala Opavu 3:1. Na trávníku ovšem scházel třiačtyřicetiletý veterán Pavel Zavadil. „Pavlova role bude pro jarní část malinko jiná než na podzim. Projevily se u něj zdravotní problémy svalového rázu. Jsme domluvení, že přijme víc roli mentorskou, aby nám pomáhal s výchovou mladých hráčů, ale z pozice hráče, ne asistenta. Moc dobře vnímá, jak jeho tělo funguje a čeho je schopné. Když bude stoprocentně zdravý, uděláme maximum, aby na hřišti byl,“ líčí kouč.

Jiný sport, popisuje Texl přírodní trávu. Druhá liga začne v pátek

Jarní část zahájí brněnské mužstvo domácím duelem s Prostějovem, který začne v pátek v pět hodin odpoledne. „Je to jeden ze dvou soupeřů, se kterými jsme prohráli a máme mu co vracet. Rádi bychom v domácím prostředí hráli fotbal, který se bude líbit fanouškům a přinese nám bodový zisk. Cíl je pro nás jasně daný a víme, jak k němu dojít. Děláme maximum, abychom se dobře připravili a vstoupili do jara úspěšně. Prostějov máme relativně nastudovaný, nemělo by nás nic překvapit,“ dodává Dostálek.