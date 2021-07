Nebyl to žádný válec. Brněnští fotbalisté jako jeden z hlavních adeptů na postup do první ligy nepředvedli oslnivý výkon. Na hřišti Táborska, které v uplynulém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY obsadilo jedenácté místo, neměli přehršel šancí, ale z jedné uspěli a Zbrojovka zvítězila 1:0.

FC Zbrojovka Brno. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Brno se dočkalo kýžené branky až v 82. minutě z nenápadné šance. Centr střídajícího Jiřího Texla prodloužil Jakub Řezníček ke svému jmenovci Přichystalovi, jenž ve skluzu překonal domácího gólmana. „Pro nás je to strašně důležitý vstup do soutěže. Je vidět, že bude náročná a bojovná, jsem rád za tři body,“ řekl do kamery České televize brněnský kapitán Pavel Zavadil.