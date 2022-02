Brněnský kouč Richard Dostálek poněkud nezvykle postavil do každého poločasu jinou sestavu, pouze Jan Moravec a Jakub Nečas odehráli celý duel. „Naším záměrem bylo dostat do hry maximální počet hráčů, kteří jsou zdraví, což se povedlo. Pro první poločas jsme zvolili sestavu, která možná nebyla typická pro poslední zápasy, ale chtěli jsme vidět hráče, kteří spolu nejsou zvyklí nastupovat, jak na sebe dokážou reagovat. V poločase jsme udělali osm změn plus na postu brankáře a vyšel nám záměr, který jsme měli. Jsme rádi, že všichni odehráli duel ve zdraví, až na Petera Štepanovského, který musel střídat kvůli drobným potížím,“ popsal brněnský trenér.