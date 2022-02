Poprvé nasadil posilu ze Slavie Filipa Blechu. „Ukázal to, co od něj očekáváme. Je to kreativní hráč, má myšlenku, dobře vidí hřiště a není líný na krok. Několikrát se dostal do zakončení, měl malinko smůlu, že nedal gól, ale ukázal kvalitu,“ doplnil trenér.

Zbrojovka získala záložníka Blechu, přichází ze Slavie do konce příští sezony

Podbrezová - Zbrojovka Brno 0:2 (0:1)

Branky: 4. Bartoš vlastní, 57. Štepanovský (pen.)

Podbrezová: Ludha (46. Rehák) – Bartoš, Bakaľa, Oravec – Kováčik (46. Kukoľ), Paraj, Grendel (46. Špyrka), Ďatko (46. Grešák) – Galčík (46. Barbora), Kuzma, Pavúk (46. Issa).

Zbrojovka Brno: Berkovec (46. Šiman) - Hrabina, Hlavica, Šural, Moravec - Hladík (46. Nečas), Blecha (71. Mach), Texl (61. Kohoutek), Ševčík (46. Čermák), Přichystal - Fousek (66. Štepanovský).