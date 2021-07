Celou kariéru strávil v Opavě, jenže o návrat do nejvyšší soutěže se nepokusí ve slezském klubu, ale v dresu brněnského rivala. Obránce Matěj Hrabina se stal další posilou fotbalové Zbrojovky, s níž v pátek podepíše dvouletou smlouvu.

Matěj Hrabina na prvním tréninku v Brně. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Osmadvacetiletý zadák už má za sebou první trénink. „Čtrnáct dní zpět mi volal sportovní manažer Zbrojovky Požár, že by Zbrojovka měla případně zájem, abych přišel, a jak bych se na to tvářil. Potěšilo mě to, Brno vnímám jako tradiční klub a věřím, že ambice postoupit zpátky tady je. I sportovně to tedy mělo smysl a jsem rád, že se to povedlo a můžu tady být,“ uvedl Hrabina na klubovém webu.