Součástí dohody o rok a půl dlouhém hostování je i možnost případného dalšího angažmá ve Zbrojovce. „O Filipa jsme stáli dlouho, na našem seznamu vytipovaných hráčů byl hodně vysoko. Jsme rádi, že se vše povedlo domluvit a může se postupně zapracovat do našeho týmu. Je to hráč, který přinese kvalitu do středu pole, zejména směrem do ofenzivy nám zvyšuje variabilitu, navíc má i čísla. Věřím, že díky němu budeme pro soupeře ještě nebezpečnější,“ uvedl na klubovém webu brněnský trenér Dostálek.

Střední záložník Blecha nejspíš už v sobotu nastoupí do přípravného utkání proti slovenské Podbrezové, které začíná v Uherském Brodu v jedenáct hodin dopoledne.