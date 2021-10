Pouze při výhře v Příbrami 1:0 scházel Přichystal, jinak ofenzivní trio pokaždé nastoupilo spolu v základní sestavě. „Myslím, že si to pomaličku sedá, protože spolu hráváme často, nahoře se hráči moc netočí. Zvykáme si na sebe a každým zápasem se lepšíme,“ prohlásil Hladík.

V uplynulém ročníku v nejvyšší soutěži nastupoval sice na hrotu útoku, ovšem po příchodu Řezníčka se přesunul na kraj. Zatím dal dvě branky a na stejný počet přihrál. „Kdysi jsem tam hrál v Sigmě. Chápu, že Řezňa má zkušenosti, dává góly a přeji mu to. Jsem rád, že můžu hrát zkraje a pomáhat týmu,“ řekl osmadvacetiletý hráč.

Vzájemná spolupráce jim vyhovuje. Vždyť Řezníček vstřelil sedm gólů, Přichystal čtyři a společně zařídili třináct z dvaceti branek Zbrojovky v úvodních devíti kolech. „Trenér chce, ať hlavně zkoušíme hrát jeden na jednoho a zkraje děláme servis Řezňovi,“ podotkl Hladík.

Daruj krev

Zbrojovka Brno dlouhodobě podporuje darování krve a páteční zápas proti Spartě B odehrají její fotbalisté ve speciálních dresech, na kterých ve jménech hráčů, znacích klubů a partnerů schází symboly A, B a 0, které označují krevní skupiny. Dresy následně poputují do aukce, jejíž výtěžek věnuje klub partnerským zdravotnickým organizacím. Zároveň fanoušky zve na tradiční darování krve, které s účastí Zbrojovky bude v úterý 5. října na Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno.

V minulém kole se při demolici Ústí nad Labem 6:1 prosadili všichni tři. „Tam nám vyšlo všechno, z každé střely na bránu byl gól. Povedly se nám akce, co zkoušíme, sedlo si to. Doufáme, že na to navážeme i se Spartou,“ uvedl znojemský rodák.

Už v pátek od pěti hodin odpoledne totiž brněnský celek čeká dosud nejtěžší prověrka. Na trávník vedoucího Brna přijede rezerva pražské Sparty, která je druhá. „Její výkony jsou příjemným překvapením. Čeká nás pracovité, běhavé mužstvo s individuálně skvěle vybavenými hráči. Je to nevyzpytatelný soupeř, ale dobře víme, že i bez hráčů prvního mužstva dokázal odehrát většinu utkání velmi kvalitně. I s ohledem na tabulku je to jeden z nejdůležitějších zápasů podzimu, přistupujeme k němu s respektem, ale soustředíme se opět především na náš výkon,“ sdělil brněnský trenér Richard Dostálek.

Obě mužstva dělí jen čtyři body a po víkendu se uzavře první třetina FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Pro mě je to klasický soupeř, kterému se musíme vzdálit, zvlášť doma. Je to béčko, předpokládám, že kluci přijedou nadržení, budou hladoví, pro některé půjde asi o první zápas v televizi, možná i v takové atmosféře před našimi diváky,“ připomněl Hladík, že duel přímým přenosem vysílá ČT sport.

Zbrojovku už v domácích utkáních podporují příznivci, kteří v této sezoně mohou na stadion ve větším množství. A kromě remízy s Varnsdorfem 2:2 si třikrát užili vítězství. „Vždycky se hraje líp, když přijdou lidi a fandí. V Brně chodí a musíme jim to vracet. Věřím, že budou chodit ještě ve větším počtu,“ doufal forvard.

Zbrojovka nastoupí do utkání z pozice lídra soutěže, k dispozici jsou už také uzdravení stopeři Jan Štěrba s Lukášem Endlem. „Máme od začátku sezony jasný cíl postoupit a z prvního místa se nám samozřejmě líp dýchá. Musíme svou pozici obhajovat a na každého soupeře se připravit stejně,“ dodal Hladík.