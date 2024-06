Další turbulentní léto prožívá po nepovedené sezoně fotbalová Zbrojovka Brno. Poté, co před měsícem finišovala druholigový ročník až na deváté pozici tabulky, překopává kádr a má nového trenéra Jaroslava Hynka. V pondělí odpoledne se brněnský celek, který zahájí další sezonu už o víkendu 20. nebo 21. července, poprvé sešel k přípravě, kde nechyběl ani kvintet nových posil: Filip Štěpánek, Jakub Janetzký, Filip Mucha, Šimon Mičuda a Carlo Matekovič. Na trénink dohlížel na druhém hřišti areálu na Srbské sportovní ředitel brněnského klubu Zdeněk Psotka. „Z devadesáti procent se nám daří přivádět posily, které jsme si vytipovali a na čem jsme se dohodnuli s hráči i agenty. Máme nabídky na některé naše mladé hráče. Ještě jednáme o příchodu dvou či tří jmen," pověděl Psotka. O čem dál při pondělním zahájení přípravy mluvil?

Fotbalové Zbrojovce v pondělí začala příprava na novou sezonu. | Video: Václav Petrů

O kádru:

„Je zájem o naše mladé talentované hráče, o Endla, Alijagiče, Hamzu, Pachlopníka, obrovský zájem mají české kluby o Musu Alliho. Tam nepřipadá v úvahu, že by u nás zůstal. Je tam zájem z české ligy, on by preferoval zahraničí. Dali jsme si nějaký deadline, kdy to vyřešíme. Co se týče našeho kádru, máme zájem ještě o dvě tři jména, některá i ze zahraničí, ale tam je to trochu složitější."

O budoucnosti Jakuba Řezníčka:

„Má platnou smlouvu, ale je možné, že nebude pokračovat. Sedneme si s trenérem i s ním. Střelecké kvality má a uvidíme, jak se domluvíme."

O procesu výběru trenéra:

„Dlouho jsme měli svázané ruce tím, že nebyla nastavena majetnická struktura, jak to bude uchopeno. Řešil se audit nových majitelů se současným vlastníkem. Jednali jsme všechny tři strany a úplný mandát jsme měli v posledních chvílích. Domluvili jsme se na budgetu, který investujeme do přestupů a bylo to narychlo. S Jardou Hynkem jsme se potkali v pondělí. Nějaká trenérská jména jsme oslovená měli, ale čekali jsme na to, jak to dopadne. Bylo taky logické, že někteří trenéři čekali na nabídku z první ligy, takže jsme byli v pořadí. V určitý moment nervozita byla. Měli jsme ve finále dva oslovené trenéry, kteří měli zájem u nás trénovat. Nakonec jsme si vybrali Jardu.

O trenérovi Hynkovi:

„Chceme tým oživit jiným herním stylem, nespoléhat jen na jeden systém a Jarda využívá trochu jiný styl hry. S Jardou se známe třicet let. Má hodně zkušeností a dost pracuje se systémem, protože tak měli v Dukle nastavené tréninkové procesy od přípravek až po dospělé. Teď i v Žilině pracoval s týmem, který musí vyhrávat, ale zároveň pracoval na rozvoji hráčů."

O změnách v majetnické struktuře:

„Pořád se dokončuje audit (který si zadal ohlášený nový majitel Libor Zábranský - pozn. red.), nejpozději do konce tohoto týdne by mělo přijít prohlášení, jakým způsobem to bude fungovat."

O tom, kdo je novým majitelem:

„To nemohu říct, podepsal jsem mlčenlivost."

O tom, kdy Zbrojovka nastoupí na svém stadionu, na němž probíhá revitalizace trávníku:

„Požádali jsme o to, že budeme hrát první tři kola venku, to znamená první, druhé a třetí kolo. Buď se tak bude oproti plánu hrát venku jen jedno nebo dvě utkání na začátku sezony (losovací aktiv se uskuteční ve čtvrtek - pozn. red.). Ještě by tam mělo být vložené jedno kolo na začátku, tak uvidíme, jak to bude. Revitalizace trávníku jde podle plánu."