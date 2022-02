Musím říct, že jsem si ho dost užil, byl to pro mě po delší době ostřejší zápas a hrálo se mi s klukama hodně dobře. Jsem rád, že jsem mohl být na hřišti.

Zbrojovka zdolala Podbrezovou, poprvé v přípravě nedostala gól

Cítíte zápasové manko?

Jelikož v přípravě se Slavií jsme nehráli žádné přáteláky, pouze modelová utkáni, nehrál jsem dosud proti žádnému soupeři. Utkání jsem hrál po delší době, co skončila na podzim soutěž, nebyl jsem v zápasovém zatížení, ale jinak jsem byl v plném tréninku

Zbrojovka o vás usilovala už od konce podzimu, ale po přestupu do Slavie váš příchod nevypadal reálně. Překvapilo vás konečné vyústění?

Zájem Brna asi utichl z toho důvodu, že jsem byl ve Slavii, nevědělo se, zda zůstanu v kádru, nebo mě uvolní na hostování, což se nakonec stalo. Zbrojovka kontaktovala Slavii i mě, začalo se to znovu řešit. Věděl jsem o zájmu Zbrojovky, byl určitě ze všech klubů největší, takže jsem spokojený.

Věřil jste, že si ve Slavii můžete hned vydobýt místo?

Ve Slavii je velká konkurence, má široký kádr, prostě jsem tam šel s tím, že se o místo poperu a pak se uvidí. Po návratu ze soustředění mi Slavia řekla, že mě uvolní na hostování, bude se hledat první liga, případně jsme věděli, že v Brně mají zájem. Ještě nějaké dva týdny se to řešilo, nakonec jsme vyhodnotili, že jít do Brna pro mě bude nejlepší cesta.

Vaše hostování má trvat rok a půl. Počítáte, že se do Slavie probojujete dřív?

Brno mělo zájem o dlouhodobější spolupráci a myslím si, že je to dobré. Kdyby se mi dařilo a Slavia měla zájem, může si mě stáhnout. Teď jsem ovšem ve Zbrojovce, na tu se soustředím.

Filip Blecha

narozen: 16. července 1997

post: střední záložník

klub: Zbrojovka Brno

předchozí kluby: Bohemians 1905, Táborsko, Vlašim, Slavia Praha

bilance v 1. lize: 1 zápas/0 gólů

ve 2. lize: 100/10

v Mol Cupu: 13/3

reprezentace: U20 – 3/2

Trenér Richard Dostálek po prvním zápase řekl, že nejste líný na krok. Zdobí vás pohyb?

Myslím, že běhání je jedna z mých předností.

Jdete do týmu, který míří za postupem do nejvyšší soutěže, takže to bude ideální mezistupeň po Vlašimi?

Dá se říct, že to tak bude. Brno považuji za ligový klub, má nejvyšší ambice. Pokusíme se udržet desetibodový náskok, který máme, postoupit do ligy a co nejlépe se na ni připravit.

Zbrojovka o postup může přijít jen vlastní vinou. Vnímáte to tak?

Máme deset bodů náskok, je to prostě v našich rukách. Myslím, že máme dobrý tým, kvalita je tady vysoká a když navážeme na výkony z podzimu, mělo by všechno jít hladce. Musíme být pořád obezřetní, nic nepodcenit a vyhrávat.

Na podzim jste vstřelil osm branek a na pět nahrál, jakou jste si stanovil metu pro jaro?

Kdybych na podzim navázal stejným počtem bodů, budu na konci sezony relativně spokojený. (úsměv)

Pouze o dva góly víc vstřelil váš nový spoluhráč Jakub Řezníček, proženete ho?

Mohlo by to být zajímavé. Když budeme dávat góly oba, bude to nejlepší možný scénář.

Těšíte se na jarní vzájemný souboj s Vlašimí?

Ve Vlašimi jsem strávil docela dlouhou dobu, mám tam dobré kamarády a dobré vzpomínky. Hrozně se těším na zápas a jsem zvědavý, jak dopadne, snad v náš prospěch.

Koho znáte v kádru?

Z Bohemky znám Martina Berkovce a chvilku jsem byl v Pardubicích, kde jsem potkal Adama Fouska. Ještě se trochu od vidění znám s Kubou Nečasem.

Zbrojovka získala záložníka Blechu, přichází ze Slavie do konce příští sezony

Řešíte bydlení v Brně?

Ještě týden budu na hotelu, pak to začnu průběžně řešit, abych si našel nějaké bydlení. Město zatím moc neznám, těším se, až si ho projdu.