Jenže loni na podzim zakotvil na půl roku v divizním Lanžhotu a život profesionálního fotbalisty musel na druhou kolej. „Pracoval jsem ve skladě jedné drogerie. Do půl třetí jsem byl v zaměstnání a až pak jsem chodil na tréninky,“ líčil Otrísal.

Do angažmá v Lanžhotu přitom hrál jen v profesionálních soutěžích. Na jih Moravy zamířil z Podbrezové, která hraje druhou slovenskou ligu. „Byl jsem zvyklý na pozdější vstávání a na takovou pohodu. V Lanžhotu mi začaly povinnosti, že jsem musel na šestou do práce. Byla to velká změna, ale zvládl jsem to v pohodě,“ pravil myjavský rodák.

Nyní čtyřiadvacetiletý hráč přestoupil do Líšně, kde zabojuje o první starty ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. „Když přišla šance, že můžu na zkoušku do Líšně, neváhal jsem ani minutu. Jsem šťastný, že jsem tam podepsal smlouvu a že můžu něco ukázat,“ řekl Otrísal.

Erik Otrísal

narozen: 28. června 1996 v Myjavě na Slovensku

post: obránce

současný klub: Líšeň

předchozí kluby: Senica, Podbrezová (oba ze Slovenska), Lanžhot

statistiky v první slovenské lize:

počet utkání: 42 (3040 minut)

počet branek: 0

žluté/červené karty: 13/0

statistiky v divizi D:

počet utkání: 9

počet branek: 0

žluté/červené karty: 2/0

Ten v podzimní části divize D odehrál devět duelů, k poslednímu soutěžnímu utkání nastoupil 4. října. V listopadu pak poprvé oblékl líšeňský dres v přípravném utkání proti Baníku Ostrava, který Brňané porazili 2:0. Naplno se k týmu trenéra Milana Valachoviče připojil na začátku ledna. „Trochu hůř jsem se dostával do zátěže, protože prosinec byl volnější, moc jsem netrénoval. Myslím, že teď jsem se už do toho dostal a zvykl si,“ uvedl 185 centimetrů vysoký fotbalista.

Otrísal ve většině přípravných utkáních v zimním období vytvořil stoperskou dvojici s Ondřejem Ševčíkem. „Po Erikovi chci ještě víc, aby zkušenosti, které nasbíral v první slovenské lize, prodal směrem k organizaci hry a aby víc mluvil. To je spíš o jeho osobnosti, že není až tak hovorný. Je tady teprve chvíli a bude se ještě zlepšovat,“ řekl Valachovič.

Kouč původem ze Slovenska o příchodu Otrísala do Líšně uvažoval už v létě. „Na jaře druhá slovenská liga stála a po tom půl roce byl takový zanedbaný. Říkal jsem si, že je ještě čas. Navíc v Lanžhotu mají čtyři tréninky týdně, kvalitně se tam pracuje a mají dobrého trenéra,“ pravil Valachovič.

Otrísal tak klesl z druhé slovenské ligy až do čtvrté nejvyšší české soutěže. „Byl tam určitě nějaký skok v kvalitě, ale příjemně mě překvapila úroveň soutěže. Strávil jsem tam pěkný půl rok, potkal nové lidi a byla tam perfektní parta. Takže Lanžhot beru jen pozitivně,“ ujistil Otrísal, jenž v jihomoravském klubu znal slovenského trenéra Jozefa Dojčana. Ten ho vedl v senickém dorostu.

Právě v Senici strávil Otrísal šestnáct let, v A týmu navlékal i kapitánskou pásku. S klubem se rozloučil loni v zimě. „Nastaly tam nějaké neshody a řekli mi, že nebudu hrát. Takže jsem si hledal nový klub a co nejdřív odešel,“ vysvětlil Otrísal, který tehdy přestoupil do Podbrezové.

Proti Senici nastoupil už v líšeňském dresu v lednovém přípravném utkání. Brněnský celek podlehl prvoligovému soupeři ze Slovenska 1:2. „Zápas pro mě měl určitý náboj, protože jsem tam prožil část své kariéry a mám k tomu klubu vztah. Už to nebylo ale takové, protože je tam málo lidí, které ještě znám,“ přiznal Otrísal.

Ten může nyní v Líšni nejen restartovat svou kariéru, ale také prolomit nelichotivou bilanci. V lize mezi dospělými totiž stále čeká na první branku. „Jsem spíš srdcař, že nevypustím žádný souboj a záleží mi na každém zápase,“ dodal Otrísal.

Další přípravné utkání odehraje Líšeň v sobotu od jedenácti hodin dopoledne na domácím umělém hřišti proti kombinovanému týmu olomoucké Sigmy.