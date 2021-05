Jedenadvacetiletý forvard totiž naskočil do druhého poločasu na hrot útoku místo Jana Silného a už za dvacet minut zvýšil skóre na 2:1. „Jsem rád, že jsem dostal šanci aspoň na poločas a myslím, že se mi povedl. Ta situace pro mě teď nebyla lehká, protože Silákovi se dařilo a nebyl důvod něco měnit. Čekal jsem na svou šanci a myslím, že jsem ji využil,“ prohlásil Zikl.

Líšeň vyhrála v Prostějově 3:1 a v jejím kádru se nacházejí kromě Zikla i David Pašek, Milan Lutonský a Jan Šteigl, kteří prožili část své kariéry na Hané. V kabině proto vypsali speciální motivaci. „Bavili jsme se o tom s klukama a v týdnu určitě něco uděláme. Koupíme do kabiny asi nějaké občerstvení,“ culil se Zikl.

Brňané si díky triumfu v sobotním utkání vytvořili na druhém místě druholigové tabulky náskok šesti bodů právě před Prostějovem. Do konce sezony zbývají tři zápasy. „Tahle výhra je hodně cenná, protože Prostějov byl hned pod náma. Až na standardky neměl žádnou tutovku. Soustředili jsme se hlavně na defenzivu, protože jsme věděli, že v útoku jsme silní a nějaké góly dáme. Určitě už není náhoda, že jsme na druhé pozici. Doufám, že tam i zůstaneme,“ přál si Zikl.

Ten v podzimní části soutěže v prostějovském dresu pod brněnským trenérem Pavlem Šustrem odehrál 908 minut ve dvanácti zápasech. V nich se trefil dvakrát.

Zato v Líšni se do sestavy výrazně neprosadil. Od první minuty naskočil do zápasu pouze třikrát, v deseti duelech odehrál 343 minut a zaznamenal jednu branku. „Na takovou pozici jsem dřív nebyl úplně zvyklý a ani si na ni nechci zvykat. K fotbalu to ale patří,“ přesvědčoval Zikl.

Bývalý mládežnický reprezentant zavítal na hostování na východ Brna na začátku února. Líšeň skončila po podzimu jen dva body za vedoucím Hradcem Králové. „Přišel jsem v zimě do týmu, který byl dobře rozjetý a kluci už měli své pozice udělané. Teď jsme druzí a pro mě jde jen o signál, že musím přidat a snažit se víc na tréninku, abych trenérovi ukázal, že do té sestavy patřím. Své aktuální herní vytížení tak prostě beru. Nejsem na nikoho naštvaný,“ poznamenal Zikl.

Kmenový hráč Zbrojovky Brno je v Líšni na hostování do konce června. „Zatím vůbec nevím, jestli se budu vracet do Zbrojovky, nebo ne. To jde mimo mě a uvidí se, až se dohraje soutěž. Já mám teď před sebou další tři zápasy v Líšni,“ odvětil.

Dostane v nich nyní i díky šestibodovému náskoku před Prostějovem a už jistému prvenství Hradce Králové víc prostoru? „Mužstvo nám dobře fungovalo, proto jsme ani moc nestřídali. Byly tam ale impulzy od víc hráčů, o kterých teď musíme přemýšlet,“ nastínil líšeňský kouč Milan Valachovič, jehož svěřenci se postupně utkají s Ústím nad Labem, Hradcem Králové a Třincem.

Zatímco Ziklův současný tým se nachází v popředí druholigové tabulky, Zbrojovka bojuje o záchranu v nejvyšší soutěži. Tři zápasy před koncem této sezony ztrácí na nesestupovou pozici čtyři body. „Samozřejmě kluky sleduju, fandím jim, ale asi to moc nepomáhá,“ podotkl s úsměvem a dodal: „Je to opravdu špatné, co k tomu říct? Mrzí mě to.“