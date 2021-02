Zikl opět zamířil do druhé ligy. Potřebuju góly, abych byl vidět, říká

Dostal druhou příležitost v sezoně porvat se o místo v prvoligové Zbrojovce, jenže stejně jako v létě i nyní putuje na hostování do druhé ligy. Fotbalista Martin Zikl se v pondělí dohodl na angažmá v Líšni. „Do Zbrojovky jdu vždycky s tím, že nemám co ztratit. Buď si mě nechá, nebo ne. Zase to nevyšlo, ale psychicky mě to nesrazí. Udělám všechno pro to, abych se z Líšně vrátil a třeba tam už zůstal,“ uvedl jedenadvacetiletý útočník.

Útočník Martin Zikl (v červeném) v dresu Zbrojovky Brno bojuje v semifinále Tipsport Malta Cupu s obránci rakouského celku WSG Swarowski Tirol. | Foto: Tipsport Malta Cup/Domenic Aquilani

Zikl oblékal líšeňský dres už v sezoně 2019/2020, kdy ve čtyřiadvaceti zápasech vstřelil sedm branek. „Jsem rád, že se Líšeň ozvala. Je to mužstvo, které mi může pomoct a já naopak jemu,“ pravil mládežnický reprezentant. Do líšeňské kabiny se vrátil po půlročním hostování v Prostějově, se kterým Brňané na podzim doma remizovali 2:2, Zikl dal gól. „Byly tam narážky, že jsem byl půl roku v Prostějově, ale to je fotbal. Všechny kluky znám a myslím, že to bude v pohodě,“ líčil s úsměvem Zikl. Asi znají stadion. Krizi hokejové Komety Brno rozdmýchávají její bývalí hráči Přečíst článek › Martin Zikl

narozen: 13. června 1999 v Brně

pozice: útočník

současný klub: Líšeň (hostování ze Zbrojovky Brno)

předchozí kluby: Zbrojovka, Prostějov

bilance v podzimní části druhé ligy v Prostějově:

12 zápasů a 2 góly Ten měl v Prostějově původně hrát až do konce této sezony. Jenže Zbrojovka mu hostování kvůli zraněním svých ofenzivních hráčů předčasně ukončila a nominovala ho na zimní soustředění na Maltě. V Prostějově se přesto ještě definitivně neloučil. „Trvalo dlouho, než se Zbrojovka rozhodla, že půjdu na hostování a v Prostějově sehnali asi už jiného útočníka, prostě jsme se nedohodli. Byl o mě ale zájem v Líšni a já jsem neváhal, hned jsem na to kývl,“ přiznal autor jedné prvoligové branky z osmi zápasů. V podzimní části druhé ligy skončil Prostějov na pátém místě, odchovanec Zbrojovky se v ní trefil dvakrát ve dvanácti duelech. „Doufám, že změna mi pomůže, góly se ode mě jako od útočníka čekají a já je potřebuju k tomu, abych byl vidět,“ poznamenal Zikl. Naposledy v Líšni bojoval o místo na hřišti především s Janem Silným, nyní se v kádru nacházejí ještě útočníci Marek Szotkowski a Jan Šteigl, jenž na východ Brna zamířil také z Prostějova. „Konkurence je všude a je to jen dobře. Ani na jednom tréninku nesmíme ukázat, že se nám nechce, musíme pořád přesvědčovat, že chceme do základní sestavy,“ prohlásil Zikl. Líšeň se šetřila na vrchol přípravy, Prostějov přesto zdolala. Zůstane Šteigl? Přečíst článek › Líšeň v zimě posílili Erik Otrísal (úplně vlevo), Jan Šteigl, Guy Reteno Elekana a Martin Zikl.Zdroj: Facebook SK Líšeň Před půl rokem uhrál s Líšní ve druhé lize devátou příčku, teď přichází do týmu, který je druhý a na vedoucí Hradec Králové ztrácí dva body. „Principy jsou tady stejné. Jede se naplno a nikdo nevypustí žádný souboj. Důrazný fotbal mi ale vyhovuje a doufám, že budu týmu platný. Můžeme se bít o místa úplně nahoře a bylo by hezké, kdybychom se tam udrželi,“ přál si Zikl. V zimní přípravě odehrál za Zbrojovku jen sedmdesát minut ve dvou zápasech, v první lize nebyl ani na lavičce. Místo utkání měl trénink navíc. „Potřebuju zápasovou praxi, ale do začátku soutěže máme ještě dost přípravných duelů, takže v tom nevidím problém,“ dodal Zikl.

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu