Třetí roh za sebou, břevno a euforie. Fotbalisté Líšně obrali ve dvacátém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY o dva body čtvrtou Jihlavu, která netají ambice na postup. V 92. minutě o remíze 1:1 rozhodl líšeňský obránce Michal Jeřábek.

Líšeň po celý zápas trpělivě vyčkávala a nakonec uspěla. V nastavení se v pokutovém území po rohu nejrychleji zorientoval Jeřábek. „Bod je pro nás zlatý a šli jsme za ním. Čerňa (obránce Jakub Černín – pozn. red.) vrátil míč skvěle před bránu a já už ho jen dotlačil za čáru, plácl jsem do toho a když jsem viděl, že je v síti, byla euforie,“ popsal gólovou situaci líšeňský zadák Jeřábek.

Radost po vyrovnávací brance mohla ovšem ještě pominout. Před zraky líšeňského kotle totiž nastřelil tyč jihlavský záložník Lukáš Zoubele. „Ztratili jsme dva body. Devadesát minut jsme do domácích bušili, ale bezvýsledně. Pamatuju si jen jednu hlavičku Líšně, pak hrála hekticky vabank a podařilo se jí vsítit gól, ale tohle musíme udržet,“ litoval jihlavský trenér Radim Kučera.

Jihlava dominovala v držení míče a líšeňští hráči především bránili. V 66. minutě ovšem neuhlídali protiútok, který zakončil střídající záložník Rajmund Mikuš. „Zase jsme dostali jednoduchý gól. Pořád to říkáme, že musíme být neustálé zajištění, naprosto lehká ztráta na šestnáctce, kdy můžeme jít do zakončení,“ bědoval Valachovič.

Jeho svěřenci v jarním pokračování druhé ligy zaznamenali ve čtyřech zápasech už třetí plichtu. „Nechtěli jsme prohrát a remíza zápasu sluší. I když jsme nebyli favorit, věděli jsme, že Jihlava není v pořádku, dvakrát prohrála a výsledkový tlak byl na ní,“ upozornil Valachovič.

Ten do brány poprvé v líšeňském dresu vyslal brankáře Pavla Halousku. Před ním kvůli absenci Jana Hlavici nastoupili Ondřej Ševčík a Jakub Černín. „Neudělali takřka chybu, neskutečně jim to sedlo a budeme přemýšlet, co teď s Hlavicou,“ usmíval se Valachovič.

Líšeň - Jihlava 1:1 (0:0) Branky: 90+2. Jeřábek – 66. Mikuš Rozhodčí: Musil – Kubr, Vitner. Žluté karty: 34. Minařík – 27. Rezek, 49. Lacko, 52. F. Novotný. Držení míče: 47 % – 53 %. Střely celkem: 4:11. Rohy: 7:5. Líšeň: Halouska – Jeřábek, O. Ševčík (C), Černín, Rolinek – Kučera (80. O. Vintr) – Šenk (58. T. Machálek), Málek, Minařík (73. Silný), Vasiljev – Zikl (73. Matocha). Jihlava: Vejmola – F. Novotný, Vaculík (C) (80. T. Svoboda), Diouf, Javůrek – Lacko, Fortelný – Arroyo (46. Mikuš), Zoubele, Jakub Rezek (80. Šudajwa) – Klobása (89. Koubek).

Jeřábkova trefa pomohla také Zbrojovce, která drží před Jihlavou náskok dvou bodů. „Nejsme v herní psychické pohodě. Nevím, co se s týmem děje, necítím z něj lehkost, kterou bych si představoval,“ smutnil Kučera.

Líšeň se posunula na osmou příčku a v nabitém ligovém programu pokračuje v sobotu, kdy zavítá na hřiště pražského Žižkova.