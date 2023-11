Po dvou vítězstvích 3:0 s Líšní a Kroměříží už to vypadalo, že fotbalisté Zbrojovky přece jen trochu vylepší zpackaný podzim. Jenže v posledním utkání padli před vlastními fanoušky 0:1 s béčkem Olomouce a zabředli zpátky do marastu, v němž se potáceli.

Tomáš Polách do konce podzimu vedl Zbrojovku jako hlavní kouč. | Foto: Petr Nečas

Po šestnácti ze třiceti kol FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY jsou brněnští fotbalisté až šestí s devítibodovou ztrátou na první Vyškov. „Musíme věřit, nic jiného nám nezbývá. Čeká nás čtrnáct kol v jarní části a musíme hrát jinak. Takovými výkony jakov posledním zápase body nezískáme, bylo to strašně pomalé, bojácné. Takhle se o postup nehraje,“ řekl prozatímní trenér Zbrojovky Tomáš Polách.

Reálněji než útok na vedoucí příčku vypadá spíš atak na barážovou pozici. Druhá Dukla Praha má pětibodovou výhodu, třetí Táborsko získalo jen o bod víc než Brňané. „Na co je to rozehrané? Když budeme hrát takhle, tak na nic,“ reagoval na dotaz brněnský kapitán Jakub Řezníček. „Bude se to těžko honit, Vyškov i Dukla své zápasy zvládají, my jsme hodně bodů odevzdali. Chceme hrát nahoře, ale určitě nebudou stačit výkony jako s Olomoucí. Ještě to je dlouhé, stát se může všechno,“ doplnil.

Kapitán Zbrojovky dělá maximum, aby se jeho mužstvo zvedlo. Nastřílel dvanáct branek a po podzimu se dělí o vedení mezi kanonýry druhé ligy s chrudimským Davidem Hufem.

Řezníček v pětatřiceti letech příkladně bojuje, neustále se nabízí. Ovšem bídné výkony mužstva ho trápí a frustrace na něm byla proti béčku Sigmy patrná. „Vypadá to možná blbě, ale nějaké emoce mám a vadí mi to. Škoda, že to nevadí víc lidem…“ hlesl brněnský forvard. „Je to špatné, ale byl jsem naštvaný z toho, co předvádíme,“ podotkl.

Zarážející je především slabý výkon, který Zbrojovka převedla po dvou povedených duelech. „Myslel jsem, že k Olomouci přistoupíme jako k zápasům předtím. Byli jsme na vítězné vlně, psychicky v pohodě. Přitom jsme měli papírově přijatelného soupeře, mladé kluky. Nevím, co se stalo. Náš výkon byl tragický, absolutně bez sebevědomí. Tak se nehraje o postup,“ uznal Řezníček.

Zbrojovka měla pomalý rozjezd druholigové sezony, ovšem od pátého kola vyhrála pět utkání v řadě. Po domácí prohře 0:1 s Vyškovem však následovaly čtyři soutěžní porážky včetně vyřazení z MOL Cupu v Opavě.

To už neustál trenér Luděk Klusáček, jehož nahradil dosavadní asistent Polách. „V průběhu sezony nás postihla větší viróza, měli jsme problémy se složením týmu, ale to nás v žádném případě neomlouvá. Věřil jsem, že když jsme nezvládli střední část sezony, zvládneme závěr a po posledním utkání se trochu přitáhneme nahoru k soupeřům. To se nám absolutně nepodařilo, jsem strašně zklamaný z našeho výkonu proti Olomouci,“ pravil Polách.

Je jasné, že po letní rozsáhlé obměně kádru čeká brněnský soubor další výrazný řez. „Asi hrajeme, na co teď máme. Posily nejspíš přijdou, není na co čekat. Každý hraje o svoje triko,“ zmínil kapitán Řezníček.

Do jarní sezony v brněnském dresu nejspíš nezasáhnout ani někteří zkušení hráči. „Určitě to chce nějaké změny, okysličení kádru. Spousta kluků je tu dlouho a možná nadešel čas do toho trochu sáhnout, vzít nové hráče, kteří budou předvádět lepší výkony. Nechci nikoho zatratit, jsou tady talentovaní kluci, kteří mají klubu co dát, ale proti Olomouci se to nepovedlo,“ uznal kouč.

Brněnští fotbalisté budou kromě týdenního volna v tréninkovém procesu až do půlky prosince. Souběžně se bude taky řešit setrvání Polácha v pozici hlavního trenéra. Dle domluvy dostal důvěru na tři utkání. „Mám chuť pokračovat, protože mám rád výzvy a tohle byla velká výzva. Dva zápasy se nám povedly i herně, ale v posledním utkání jsme byli od první do poslední minuty slabší,“ posteskl si Polách.