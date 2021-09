Potvrdil to také v neděli, kdy se brankou a asistencí podílel na obou brankách při těsné výhře 2:1 nad Viktorií Žižkov. „Jsem rád, že jsme vyhráli, šli jsme za tím asi víc, než soupeř a za to jsme byli odměněni. Statistiky jsem měl dobré. Myslím, že po tom zranění jsem z toho trochu vypadl, ale teď to bylo lepší,“ prohlásil křídelník o výhře, jež jeho tým posunula do čela tabulky.

Minulé kolo jej na trávník proti Varnsdorfu nepustila nemoc. Teď již opět řádil s parťákem Jakubem Řezníčkem, který mu ke gólu asistoval. Zkušený forvard tak Přichystalovi nahrál na oba jeho dosavadní góly v sezoně. „S Kubou se mi hraje dobře, byl tu už za trenérů Kotala či Habance. Známe jeho přednosti, udrží míč a hlavně je gólový. Když mu dáte balón na nohu nebo hlavu, vždy to smrdí brankou. I když si jej obránci hlídají, dostane se do nějaké šance a hlavně dělá prostor pro nás ostatní, což je dobře,“ ocenil kanonýra pětadvacetiletý útočník.

Po jeho brance však ještě v první půli Pražanům svitla naděje, když jeden z pokusů do vlastní brány tečoval brněnský Lukáš Endl. „Dnešní vítězství se nerodilo lehce. Měli jsme slabší pasáž a v ní inkasovali vyrovnávací branku. Chvíli nám trvalo se z toho dostat. Pomohla pauza. V té jsme udělali malou taktickou změnu a řekli si, jak chceme vstoupit do druhé půle. Jsme moc rádi, že nám to vyšlo. Dali jsme vítězný gól, a i když byl závěr zápasu zbytečně nervózní, vyhráli jsme zaslouženě,“ zhodnotil kouč domácích Richard Dostálek.

Tři body domácím vystřelil Adam Fousek po Přichystalově centru. Doslova pár vteřin po začátku druhého poločasu. „Byl tam centr ze strany, Přichy to měl pod nohama a snažil se z toho nějak vymotat. Křikl jsem na něj, hezky se mi do dokoulelo a zívala na mě půlka prázdné brány. Jsem rád, že jsem to trefil,“ přiblížil Fousek.

Právě ten patří při zranění Pavla Zavadila mezi stavební kameny brněnské zálohy. „Doprostřed hřiště nemáme moc variant. Hrají tam dva levonozí hráči. Ševčík i Fousek jsou velmi zajímaví do ofenzivy, ale nejsou to zrovna soubojoví hráči, takže tam někdy nějaký deficit vznikne. Na pozici režiséra hraje Adrián Čermák, místo kterého může zaskočit Jirka Texl. Jinak těch variant moc nemáme, budeme dál čekat na Pavla,“ poznamenal Dostálek.

Velezkušený Zavadil se do Zbrojovky vrátil před sezonou a vedle o generaci mladších spoluhráčů mu patřilo jasné místo v základní jedenáctce. Od konce srpna se však mužstvo musí obejít bez něj. „Děláme maximum proto, aby se vrátil co nejrychleji. Zároveň ale samozřejmě nemůžeme nic uspěchat. Pavel podstoupil magnetickou rezonanci, výsledek je velmi potěšující. Brzy se dostane zpět do tréninku a pak uvidíme,“ vyhlásil s nadějí brněnský lodivod.

Další ztráty však počítal ještě na hřišti. Pro zranění museli v první půli odstoupit Jan Šterba i Adrián Čermák. „Bylo nepříjemné dvakrát střídat. Teď musíme počkat na vyjádření doktorů, až kluci projdou nějakým vyšetřením. Na jejich místa nastoupili Šural a Texl a svou úlohu zvládli. Byli nachystaní, strach jsme z toho rozhodně neměli,“ uzavřel.

Zbrojovka Brno - Viktoria Žižkov 2:1 (1:1)

Branky: 23. Přichystal, 46. A. Fousek – 34. Endl (vl.).

Rozhodčí: Křepský – Šimáček, Matoušek.

ŽK: 76. Přichystal – 49. Koželuh, 60. Řezáč, 67. Súkenník.

Diváci: 2518.

Brno: Berkovec – Hrabina, Štěrba (39. Šural), Endl, Bariš (89. Hlavica) – Čermák (46. Texl), Ševčík (79. Štepanovský) – Fousek (79. Moravec), Hladík, Přichystal – Řezníček (C).

Žižkov: P. Soukup – Koželuh, Š. Gabriel, Hosaam El Nagar, Řezáč – Žežulka (68. Nabijev), Súkenník (C) – Diamé (76. T. Zeman), Petrlák (68. Sixta), Bazal (83. Fawzy) – Batioja.

JAROSLAV GALBA