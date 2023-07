Na pátečním tréninku fotbalistů Zbrojovky Brno se představily další dvě nové akvizice. Dosud nejzvučnější posilou je bývalý ofenzivní univerzál Teplic, Liberce či Plzně Roman Potočný, druhý nováček je záložník Tomáš Smejkal z Jablonce.

Roman Potočný posílí fotbalisty Zbrojovky Brno | Foto: ČTK

Dvaatřicetiletý Potočný odehrál poslední sezonu v Českých Budějovicích. O jeho ročním hostování na jihu Moravy představitelé obou klubů jednají. V nejvyšší soutěži odehrál 234 zápasů, v nichž vstřelil devětatřicet branek. Výraznou stopu zanechal v Teplicích, Liberci a následně oblékal dres Ostravy, Zlína či Plzně. Ve svých statistikách má i jeden reprezentační sraz, ze zápasu Ligy národů proti Skotsku.

O sedm let mladší Smejkal se vrací do Brna, kde začal s fotbalem. Bývalý hráč Židenic či Sparty Brno se dočkal prvoligového startu v Jihlavě, odkud v sezoně 2018/2019 hostoval v Líšni, které tehdy pomohl k postupu do druhé ligy. Následně nastupoval v nejvyšší soutěži za Jablonec a minulý ročník odehrál ve Vlašimi, v sedmadvaceti druholigových duelech zaznamenal sedm branek.

Obě posily absolvovaly s brněnským mužstvem páteční tréninkovou jednotku a v sobotu už zasáhnou do přípravného utkání s polskou Termalicou. Duel se odehraje v pravé poledne v Lutíně.