Jakub Tručka dnes 18:15

S velkými očekáváními načali tišnovští fotbalisté letní přípravu na nový ročník. Špatná éra, kterou doprovodilo několik sestupů, už je totiž dávno pryč, na celek z Brněnska po titulové jízdě I. A třídou čeká nováčkovská sezona v krajském přeboru. Vyrazí do ní s obměněnou brankářskou dvojicí i bez jedné z hlavních opor. „Chceme si to užít a zjistit, jaké to je. Jestli na to kluci mají, nebo ne,“ podotýká tišnovský kouč Roman Drga.