PODÍVEJTE SE: Tišnov v euforii! Doma oslavil postup, šampaňské teklo proudem

Před pár lety nebylo příznivcům tišnovského fotbalu příliš do zpěvu. Místo postupu do třetí nejvyšší soutěže totiž přišel postupný sesun až do I. A třídy, blízko byl dokonce pád ještě o patro níž. Jenže celek z Brněnska v nejhorším stihl zažehnat krizi, postupnými kroky nastartoval novou éru a v neděli si mohl užít velké oslavy. Tišnovu k jistotě postupu do krajského přeboru stačil i bod, nikoho však nenechal na pochybách, že si první příčku zaslouží. Vilémovice přejel 4:1 a nikdo už jej nemůže předstihnout.

Tišnovští fotbalisté po výhře nad Vilémovicemi oslavili postup do krajského přeboru. | Video: Deník/Jakub Tručka

Osobnost Deníku Překonal čtyři operace kolena, nyní táhne Zbraslav. Sítař už je v čele střelců Od poloviny dubna se dostal do takové střelecké formy, že vypadá téměř nezastavitelně.… Přečíst článek > Jednoduché to pro Tišnov rozhodně nebylo. Zatápěly mu především Kohoutovice, které těžily hlavně z téměř bezchybného startu sezony. Jenže nejlepší dlouhodobou formu nakonec v A skupině I. A třídy ukázal celek z Brněnska. „Trošku se mi ulevilo, protože ta cesta byla dlouhá a občas i trnitá. Myslím si ale, že za celou sezonu jsme si postup zasloužili,“ podotkl tišnovský kouč Roman Drga. Jeho svěřenci získali jistotu návratu do nejvyšší krajské soutěže kolo před koncem, na čele tabulky mají pětibodový náskok. „Ukázali jsme kvalitu. Párkrát jsme měli zápasy, kdy jsem si představoval, že to bude lepší, ale vlastně jsme se vyhnuli utkáním, ve kterých bychom to opravdu nezvládli. Takový duel byl snad jediný, kdy jsme prohráli 1:4 v Ivančicích,“ připomněl Drga. Vysněný postup i velký návrat. Mistrem je Kuřim i Hroznová Lhota, kdo další? Postupový zápas si Tišnov užil naplno. V souboji s Vilémovicemi dominoval, už po půli vedl 4:0, když se prosadili Pavel Humpola, Jiří Vlach, Kevin Babička a Petr Pfeffer. Hosté sice v padesáté minutě snížili, víc však domácím nedokázali překazit plány. „Byl to scénář, který jsme si přesně představovali, že by se takhle utkání mohlo vyvíjet. Ve druhé půli jsme ještě měli pár šancí, abychom skóre navýšili, ale výhra 4:1 stačí,“ usmíval se tišnovský lodivod. Ten se k celku z Brněnska připojil před čtyřmi lety, zažil tak téměř kompletní přerod uvadajícího klubu v sebevědomý tým, který se nemusí příliš bát ani konkurence v krajském přeboru. „Faktorů úspěchu bylo hned několik, je ale potřeba vypíchnout partu, která se tady poskládala. Povedlo se nám kádr velmi dobře doplnit, navíc se nám vrátili kluci, kteří měli v minulých sezonách těžká zranění. Dostali se do dobré formy a šířka kádru rozhodla,“ nastínil Drga. Ze škváry a přeboru až mezi profesionály. Hladiš z Líšně dostal prestižní cenu Tišnov v pětadvaceti odehraných kolech poznal jen dvakrát pocit porážky, má nejlepší obranné statistiky a po Moravském Krumlovu druhý nejefektivnější útok. „Ukazuje to, jak dobrá to byla sezona,“ poznamenal stratég. Sezonu lídr zakončí sobotním zápasem na hřišti Soběšic. A pak už začne chystání kádru na boje v nejvyšší krajské soutěži. „Nechtěli jsme předbíhat, ale už jsme se o tom bavili. Máme několik variant, ale představa je, že pár kluků přivedeme. Jsme v kontaktu s některými hráči, kteří by nám výhledově mohli pomoct, základ ale je, aby nám zůstal pohromadě tým, který si postup vybojoval,“ doplnil Drga. AFK Tišnov - TJ Vilémovice 4:1

Poločas: 4:0.

Branky: 8. Humpola, 28. Vlach, 34. Babička, 45. Pfeffer - 50. Heger.

Rozhodčí: Kučera – Šustr, Nejezchleba.

Žluté karty: Pavelka - Chaloupka.

Diváci: 155.

Tento článek jste si mohli přečíst díky vašemu předplatnému