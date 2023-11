ANKETA DENÍKU: Zvolte nejlepšího fotbalistu krajského přeboru

Trávníky napříč krajem osiřely, protože fotbalistům začala zimní přestávka. Vraťte se ale ještě s námi do podzimní části sezony a hlasujte v anketě o nejlepšího hráče jihomoravského krajského přebore. Nejvyšší regionální soutěž má sice na programu ještě dvě dohrávky, ale to nebrání tomu zvolit hráče, kteří svými výkony nejvíce oslnili. Redaktoři Deníku Rovnost vybrali deset fotbalistů, kteří je na podzim nejvíc zaujali. Toho nejlepšího ale zvolíte vy v anketě, hlasovat můžete do sobotní desáté hodiny dopolední.