V devadesátých létech, kdy A mužstvo vedl trenér Stanislav Hanus, byl svědkem tří postupů z městského přeboru přes I.B, I.A třídu do krajského přeboru. Mužstvo se v soutěži stabilizovalo, vždy hrálo v popředí. „Rád vzpomínám na tehdejší spolupráci s ikonou bohunického fotbalu, trenérem Lubošem Kučerňákem. Ten mužstvo trénoval skoro neuvěřitelných osmnáct let, proto se mu také říkalo po věrném trenérovi Manchestru United „bohunický Ferguson“,“ s humorem vysvětluje Němec. „Tři roky jsme hráli i divizi, před deseti roky se mužstvo vrátilo do přeboru kraje. V té době jsme dvakrát přebor vyhráli, postup jsme však především z ekonomických důvodů odmítli. Dnes už je naše situace v klubu výrazně lepší a na divizi se těšíme. Přece jen na rozdíl od minula je zde víc klubů z našeho kraje, diváci se těší i na brněnská derby s béčkem Zbrojovky a Startem,“ dodává šéf bohunického klubu.

Se skromností odmítá svoji dominantní roli v ekonomicky stabilizovaném klubu, podle něj úspěchy spočívají v dělné spolupráci s dalšími funkcionáři v klubu. O ekonomické zajištění se dnes stará obchodní a marketingový ředitel Luboš Kalouda, sportovní úsek má na starosti stále hrající František Schneider ve spolupráci s trenérem Zdeňkem Partyšem. „Je tady řada dalších obětavých funkcionářů, na rozdíl od jiných klubů máme i dostatek mládežnických trenérů, kteří se starají o skoro dvě stovky mladých fotbalistů. Daří se nám i spolupráce s bohunickými školami, máme podporu městských orgánů i bohunické radnice formou dotací a grantů. Pozvolna se dostáváme do povědomí široké veřejnosti i zásluhou takových akcí, jako v nedávných dnech byla charitativní akce Fotbalové hvězdy na dosah,“ praví Němec.

Vedle předsednické funkce v klubu donedávna byl členem výkonného výboru KFS, členem řídící fotbalové komise pro Moravu a v Praze ve FAČRu je stále členem komise pro hrací plochy a stadiony. V MFS je členem výboru a garantem disciplinární komise.

Na otázku, zda má bohunický fotbal nějaké problémy, Němec říká: „ Pro našich osm mládežnických týmů máme málo hracích ploch, i přes naši enormní snahu tato stísněnost nadále trvá.“

A jak někteří z bohunických funkcionářů hodnotí svého předsedu? Luboš Kučerňák: „Známe se pětatřicet let a hodnotím na něm především pracovitost. Ne ve smyslu krompáče a lopaty, ale schopnosti organizovat práci pro klub, který ve všech směrech výrazně posunul. Doufám, že mu oddanost ke klubu a fotbalu ještě dlouho vydrží.“

Schopnosti předsedy oceňuje i trenér Zdeněk Partyš. „Je to kvalitní člověk, kterého si vážím. Na svůj věk má stále elán, co slíbí, to dodrží, nikdy nezasahoval do mých trenérských pravomocí. Spolu s hráči jsme si na jaře často říkali, že náš postup do divize vyhrajeme také pro něj a to se nám podařilo!“ prozrazuje kouč.

„Nedávno se mě kdosi zeptal, jaké mám koníčky. Odpověděl jsem stručně – bohunický fotbal,“ dodává čerstvý sedmdesátník Lubomír Němec.

ZDENĚK STANĚK