Pouhé tři výhry v patnácti utkáních, taková je podzimní bilance Bosonoh. I proto jsou tabulkově největším kandidátem na sestup a tuší, že musí přijít některé změny. „Určitě musíme zlepšit přístup, dávat do toho víc srdíčka. Ukázali jsme si i nějaké věci, které bychom chtěli změnit, a to jsou hlavní body, které nás snad dovedouk záchraně,“ věří kouč Bosonoh Jiří Šíma.

Brněnský celek na zajištění záchrany maká v přípravě už několik týdnů a zatím je relativně spokojený. „Příprava proběhla celkem v pořádku, akorát máme pořád dost nemocných a zraněných hráčů, takže počet, ve kterém jsme se scházeli, nebyl úplně ideální,“ přiznává Šíma.

Bez generálky

Právě početná marodka vedla realizační tým k tomu, že finálně odpískal generálku na jarní část sezony. Bosonohy tak už mají všechna přípravná utkání za sebou. „Měli jsme hrát ještě jeden zápas, ale bohužel je nás pořád málo a nemělo cenu brát dva tři klukyz béčka, protože by to nesplnilo účel.A už dopředu jsme si řekli, že v týdnu před sezonou si dáme volno, abychom byli nažhavení do prvního ostrého duelu,“ nastiňuje stratég.

V zimě tak účastník krajského přeboru odehrál tři zápasy, které zakončils vyrovnanou bilancí. „Utkali jsme se s béčkem Zbrojovky, se kterým jsme prohráli, to byl pro nás hodně silný soupeř. Pak jsme remizovali s Kuřimí 2:2 a porazili Velké Pavlovice 3:1. Šlo o duel s týmem z nižší soutěže, ale splnil, co jsme chtěli, tedy zaběhat si, stmelit mančafta otestovat některé taktické věci,“ hodnotí Šíma.

Jarní část začnou Bosonohy v sobotu 18. března brněnským derby na trávníku Sparty. Svěřenci trenéra Šímy moc dobře tuší, že k záchraně nutně potřebují zlepšit svou venkovní bilanci, na podzim totiž na hřištích soupeřů uhráli jediný mizerný bod. „Dostávali jsme strašně moc hloupých gólů, z taktického hlediska proto obranu trochu vyztužíme a budeme hrát tak, abychom i venku nějaké body uhráli,“ podotýká kouč.

Jeho celek zatím před jarními složitými záchranářskými boji uvítal jedinou posilu, která však může být velmi nápomocná. „Definitivně jsme zatím přivedli jen Miroslava Kroutila. Hraje na kraji zálohy, je rychlostní typ a má zkušenosti z vyšší soutěže. Od něj si slibujeme, že bude mít větší přínos a pomůže nám do ofenzivy,“ přeje si Šíma.

Stále však ještě existuje varianta, že by Bosonohy před koncem přestupového období přivítaly v týmu ještě jednu novou tvář. „Druhý přestup ještě není dotažený, komunikace mezi kluby se trochu zasekla. Nevíme, jestli to vůbec dopadne,“ dodává trenér.