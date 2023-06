Splnili vytoužený cíl, který ještě před posledním kolem neměli vůbec jistý. Fotbalisté Bosonoh se udrželi v krajském přeboru, místo oslavné radosti jim však po závěrečném zápasu zůstala jen pachuť a roztrpčení. V sobotu totiž padli na hřišti Moravské Slavie jasně 0:4 a k záchraně jim musel pomoct Kunštát, který v infarktovém utkání obral o body Ivančice.

Fotbalisté Moravské Slavie (v červenobílém) zdolali Bosonohy 4:0. | Video: Jakub Tručka

Karty byly před závěrečným kolem rozdány jasně. Bosonohy měly tříbodový náskok na Ivančice, pro poslední celek tabulky však hrála vzájemná bilance, při rovnosti bodů by sestupovaly Bosonohy.

Těm tak ze hřiště Moravské Slavie stačil bod k jistotě záchrany, i k remíze však hosté měli výrazně daleko, nakonec si odnesli porážku o čtyři góly. „Výsledek naprosto odpovídá naší předvedené hře, naplno se jen ukázalo, na co jsme vlastně v zápase měli,“ hodnotil kapitán Bosonoh Jan Havel.

Hostující celek sice měl dobrý vstup do utkání, v prvních pár minutách byl na hřišti lepší, jenže to bylo vlastně vše. Morenda následně přebrala taktovku a jen se čekalo, kdy dá první gól, Bosonohy se totiž do poločasu téměř nedostaly na polovinu soupeře.

Díky gólu Pavla Simra domácí už po první půli vedli 1:0, Bosonohy se ale ani po změně stran nedokázaly dostat do hry, kromě jedné větší šance za celý zápas neohrozily branku soupeře. „Nám chybí kvalitní rozehrávka, klid na balonu, naběhaná kondice, hladovost po zakončení. Vlastně když si to tak vezmu, tak postrádáme téměř každou fotbalovou činnost,“ nešetřil s kritikou Havel.

Naděje na bodový zisk Bosonoh finálně odvlála poslední desetiminutovka, ve které Moravská Slavia přidala hned tři přesné trefy. Z gólu se postupně radovali Arutjun Ovsepjan, Vojtěch Čech a podruhé Simr. „Sice jsme udrželi krajský přebor, ale je to pořád stejně bolestivá porážka. Celá sezony byla bolestivá a marnivá,“ kroutil hlavou kapitán hostí.

Za záchranu v nejvyšší krajské soutěži tak Bosonohy můžou děkovat Kunštátu, který remizoval 2:2 v Ivančicích. Klub z Blanenska vedl už 2:0, domácí ale v honbě za udržením v závěru vyrovnali a stihli si ještě vypracovat několik obrovských závarů, kýžený třetí gól už ale nevstřelili.

Ivančice tak z poslední příčky sestupují do I. A třídy, Bosonohy si i v příští sezoně zahrají krajský přebor. Přesto brněnský tým neslaví. „Buď přivedeme spoustu kluků, kteří výrazně navýší kvalitu kádru, nebo se bude úplně zrcadlově opakovat uplynulý ročník,“ tušil Havel.

MS Brno - Bosonohy 4:0

Poločas: 1:0.

Branky: 32. a 90. Simr, 81. Ovsepjan, 90. Čech.

Rozhodčí: Lazar - Dadák, Stejskal.

Žluté karty: Šmýd, Pešta - Havel, Hladký.

Diváci: 100.

MS Brno: Mikula - Hanuš, Kubík, Čus, Pešta, Ovsepjan, Čech, Baran, Šembera, Šmýd, Simr.

Bosonohy: Uhlíř - Varga, Pakosta, Šíma, Moučka, Havel, Pavliš, Čoupek, Hladký, Dohnal, Dedič.