V prvním brněnském derby nového ročníku krajského přeboru měli fotbalisté Bosonoh Moravské Slavii co oplácet. V posledním jarním zápase minulého ročníku si z Vojtovy odnesli skoro debakl 0:4, na podzim před rokem v Bosonohách Morenda vyhrála 2:0. I úvodní utkání nové sezony se dlouho vyvíjelo ve prospěch slavistů, ale nakonec se soupeři po dramatické koncovce rozešli s remízou 1:1.

Ilustrační. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Po herní stránce zápas nesl všechny znaky úvodu sezony. Oba týmy poměrně podstatně odměnily kádry a na hře byla vidět nesehranost.

„Došlo pět nových hráčů, tři dnes byli v základu a dva na lavičce. Je normální, že bude delší dobu trvat, než se to zase trošku sehraje. Bylo to první kolo a kluci navíc byli trochu nervózní, a proto byla hra i trochu rozháraná,“ upozornil domácí trenér Jiří Šíma.

„Změny mezi sezonami jsou každém týmu, ale u nás je to trochu extrém. Otočilo se to opravu hodně, ale musíme se s tím nějak poprat. Myslím si, že noví kluci, kteří dnes nastoupili, to zvládli,“ sdělil šéf hostující lavičky Aleš Schuster.

Vypadalo to, že Morenda se se změnami vypořádala trochu lépe. V opticky vyrovnaném zápase měla víc gólových šancí, ale rozhodující náskok si vytvořit nedovedla.

Krajský přebor

FK SK Bosonohy

– SK Moravská Slavia 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 71. (pen.) Dedič – 38. Drenka. Rozhodčí: Daniel – Šmíd, Vašík. ŽK: Konečný (2x), Moučka, Čoupek – Fiala, Kubík, Marcinov. ČK: 77. Konečný, 90.+5. Sedlák (oba Bos.). Diváků: 180.

Bosonohy: Oros – Lukšija, Pelán, Tofl, Osladil – Moučka (58. Táborský), Konečný, Hladký, Černý (58. Sedlák) – Čoupek (82. Dohnal), Dedič (82. Varga). Trenér: Jiří Šíma.

MS: Fiala – Drenka, Podzámský, Kubík, Gruber – Marcinov (84. Havelka), L. Roštínský, Matyska, Šembera (62. Suchý) – Šmýd (70. Čus), Adbulai. Trenér: Aleš Schuster.

Poprvé dostal míč do domácí sítě už ve čtvrté minutě krásnou stylovou hlavičkou Radek Šmíd, ale pro milimetrový ofsajd gól neplatil. Blízko k otevření skóre byli hosté v 36. minutě, kdy mladíček Lukáš Roštínský zkusil mazácky přelobovat domácího brankáře Mykhaila Orose, ale míč těsně minul branku. O čtyři později už ale byl Marek Dreksa při lobu z ještě větší vzdálenosti velice přesný. Na polovině hřiště vyhrál osobní souboj a jeho dlouhý oblouček si lízl o břevno. K.O. mohlo přijít už po třech minutách. Roštínský parádně načasovanou uličkou mezi obránci do sprintu „namazal“ Davidu Abdulaiovi, který zkusil rovněž lob. Jenže jeho oblouček jen poskočil na břevně.

Ghanský útočník studující v Brně měl možná rozhodnutí zápasu na kopačce už ve třetí minutě druhé části. Jenže přesný pas Michala Šembery poslal z vyložené gólové šance a z pozice skoro na malém vápně a neatakovaný nad domácí branku.

„V první půlce šel David sám na bránu. Stačilo udělat kličku brankáři. Pak měl čistou šanci na začátku druhého poločasu. Pokud bychom zvýšili na dva nula, tak si myslím, že bychom zápas asi dotáhli do vítězného konce. Domácím jsme toho před naší brankou opravdu moc nedovolili. Jenže zůstalo to otevřené a oni pořád hrozili standardek. Bylo to bojovné, soubojové utkání. I když jsme měli víc šancí a dohrávali jsme proti devíti, tak bod zvenku je pro nás asi dobrý,“ připustil Schuster.

Za neproměněné tutovky bývá trest. V 70. minutě viděl rozhodčí ve skrumáži před brankou hostů faul bránících hráčů a Pavel Dedič nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Domácí hráče gól polil živou vodou a začali se razantně tlačit do velkého vápna Slavie. Jejich nadšení nezastavilo ani vyloučení Kryštova Konečného po druhé žluté kartě. Dál stříleli nepříjemné míče před Fialu. Ten a obrana ovšem všechny ošemetné situace ustáli. Tečku za emotivním závěrem pak udělalo druhé vyloučení na straně Bosonoh. Adam Sedlák zbytečně udeřil brankáře, který držel balón a bez předchozí žluté karty uviděl červenou.

„S bodem jsme určitě spokojeni, protože jsme dohrávali o dva hráče míň a oni kromě toho prvního gólu měli další šance. Možná jsme sice byli v prvním poločase víc na balonu, ale dopředu jsme docela dost neškodní. Potřebujeme to nějak vypilovat, abychom byli nebezpečnější a vypracovali si třeba tři čtyři šance za zápas. Ty jsme dneska neměli,“ shrnul hodnocení utkání domácí kouč.