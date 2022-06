Bosonohy jinak příliš radosti v tomto ročníku neprožily, když se pohybovaly u spodku tabulky. „Moc spokojení nejsme, mysleli jsme na vyšší pozici, ale stmelujeme kolektiv. Deset let jsme byli docela na výši, jeden rok teď dole. Nedá se nic dělat, musíme to zlepšit,“ burcoval Matula.

Brněnská Sparta už po úspěšné podzimní části sezony a dílčí šesté pozici avizovala výrazné omlazení kádru. Na jaře s týmem s nejnižším věkovým průměrem v soutěži klesla až na aktuální jedenáctou pozici, přesto v klubu panuje spokojenost. „Splnilo se, co jsme si řekli. Hodně jsme omladili a noví kluci předvedli některé povedené zápasy. Třeba i mistrovské Bohunice se klepaly o výsledek proti naší mateřské škole. Vyhrály 2:1, ale my nebyli daleko do toho, abychom jim body vzali. Celou zimu i jaro trénoval náš A tým i celek do devatenácti let spolu a to se nám osvědčilo. Nyní ale bohužel trenér i někteří hráči odejdou. Máme nicméně velice dobrou mládež a někteří kluci se v A týmu osvědčili,“ liboval si kouč Sparty Radek Štourač.

Bohunice po oslavách remizovaly s posledním, derby zvládly Bosonohy

Jeho svěřenci patřili pro nezaujatého fotbalového diváka k nejzábavnějším týmům v soutěži. Před posledním zápasem mají divoké skóre 62:63, řadí se tak mezi nejvíc skórující a zároveň nejvíc inkasující týmy v soutěži. „Hrával jsem v útoku, takže vyznávám ofenzivní styl fotbalu. Dostali jsme i mraky gólů, což jde na vrub tomu, že jsme neměli tak zkušenou obranu. Protočilo se nám tam osm devět kluků. Dopouštěli se chyb, ne kvůli tomu, že by fotbal neuměli, ale kvůli nezkušenosti. Každopádně naše zápasy nejčastěji končily 4:2,“ smál se sparťanský lodivod.

Zkušený stratég si práci s mládeží pochvaluje. „Baví mě to. Výjimky se najdou, ale naštěstí máme hráče, kteří to srdíčko mají. Byly i příprady hráčů, kteří v rozehrané sezoně odešli, ale ten kolektiv je dobrý a zdravý. Když se objeví někdo, kdo hraje bez srdíčka, na hřišti se to hned projeví a můžeme ho prostřídat,“ poznamenal Štourač s tím, že v nadcházejícím ročníku hodlá Sparta znovu bojovat o přední pozice. „I proto už se díváme po zkušenějších hráčích, které přivedeme k našim mladým,“ dodal Štourač.