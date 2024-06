Pro Moravskou Slavii poslední, pro Dostu Bystrc předposlední brněnské derby (v příštím kole bude hrát doma se Spartou) krajského přeboru fotbalistů svedlo tyto soupeře proti sobě na Vojtově ulici. Úspěšnější byla domácí Morenda (2:0), která se tak po posledních nevydařených zápasech zase o trochu vzdálila nebezpečným sestupovým pozicím.

Brněnské derby krajského přeboru Moravská Slavia - Dosta Bystrc 2:0. | Foto: Lubomír Stehlík

Hostující Dostě v týdnu přibyly na konto kontumační body za utkání s Ráječkem, možná i ptoro na Vojtově hrála v pohodě a aktivně. Bohužel, v poslední době týmu zvlhl střelecký prach. Naproti tomu domácí už nutně potřebovali vyhrát, přičemž jim v sestavě chyběl nejlepší střelec mužstva David Abdulai.

Krajský přebor

SK Moravská Slavia – FK Dosta Bystrc-Kníničky 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 13. Baránek, 88. Adejumobi. Rozhodčí: Bábíček – Kunický, Jurča. ŽK: Kubík, Gruber, Adejumobi – Solanský, Urban. Diváků: 70.

MS: Tišnovský – Suchomel, Kubík, Podzámský, Gruber (90.+1. Štěpánek) – Havelka, Essuon, L. Roštínský, Zatloukal (65. Adejumobi), Baránek (77. Dmytriv) – Čus. Trenér: Aleš Schuster.

Dosta: Vyňuchal – Pelc, Hába, Solanský, Drozd – M.Ryšavý, Pokorný (80. Pavlík), Kocman, Koutný (63. Došek) – Urban (63. Hilscher) – Hansl. Trenér: Roman Kotol.

Úvodní čtvrthodinka naznačovala, že misku vah a motivaci budou převažovat záchranářské úkoly. V páté minutě stačila hostující obrana zablokovat dobrou střelu Denise Baránka. Ve dvanácté unikl na opačné straně Samuel Čus. Svůj únik zakončil tvrdou přízemní ranou, kterou hostující gólman Vít Vyňuchal jen vyrazil před sebe a Baránek pohotově hlavičkou doťukl míč do sítě.

Kdo čekal, že domácí budou pokračovat v náporu byl překvapený. Po herně vyrovnané asi desetiminutové pasáži, se začalo víc jiskřit před brankou Jakuba Tišnovského. Ve třicáté minutě ho málem překvapil Patrik Pokorný tvrdou střelou z dálky a Tišnovský na poslední chvíli vyrazil balon nad břevno. Pak ve vyložené pozici nezvládl hlavičku Jakub Koutný. Po perfektní kombinaci na pravé straně se pak sám na malém vápně ocitl zkušený Jan Urban, ale z první napálil Tišnovského nohy.

„Už delší dobu se s námi táhne, že nedáváme branky. Vytvoříme si dost příležitostí, ale nedáme nic. Naopak oni proti nám, jak se říká z h…. upletou bič a z ničeho nám dají gól. Dneska to bylo úplně typické. Z jedné nějaké situace inkasujeme, pak hrajeme druhý poločas na jednu bránu a místo vyrovnání zase v závěru uděláme chybu a dostaneme druhý. Tak to ve fotbale chodí…!“ ulevil si po herně slušném utkání trenér Bystrce Roman Kotol.

Úvod druhého poločasu i celý jeho průběh jeho slova potvrdil. I druhý poločas odstartovala velká šance Dosty. V 50. minutě šel Ladislav Hansl po uličce středem obrany v podstatě sám na brankáře, ale slabou placírkou se mu Tišnovského obstřelit nepodařilo. Dosta pak zahrozila ještě několikrát, ale akcím už chyběla kvalitní finální přihrávka.

„Už jsme potřebovali tři body a jsem rád, že jsme to zvládli. Hlavně tedy výsledkově. Jinak to bylo z naší strany především odbojované a musím kluky pochválil, že na hřišti nechali všechno. Zdůrazňoval jsem jim, že ty poslední utkání v takové situaci, v jaké jsme my, už nebývají moc o fotbale, ale hlavně o bojovnosti a vůli. A my jsme tomu dneska šli hodně naproti a máme důležité tři body,“ chválil své svěřence domácí kouč Aleš Schuster.

Tomu pak v závěru vyšlo střídání a opět přišlo na řadu okřídlené »pravidlo« nedáš - dostaneš. Hlavičku Jiřího Solanského vytěsnil domácí gólman Tišnovský za pomocí tyčky na roh. Vzápětí pak rychlý brejk »zkameněl« hostující obranu a střídající Mykhailo Dmytriv mohl dát míč do pokutového území Dosty rovněž náhradníkovi a zcela volnému Ridwanullahovi Adejumobimu. Ten si dovolil kličku brankáři a »věšák« do prázdné branky.

„Jsem rád, že se nám povedlo střídání, ale hlavně, že mužstvo ukázalo vnitřní sílu, i když jsme byli dost pod tlakem. Budeme to potřebovat, protože teď nás čeká zřejmě klíčový zápas v Lednici. Tam nemůžeme na nic čekat a jet tam s tím, že musíme a hlavně že chceme bodovat,“ zdůraznil šéf střídačky Moravské Slavie.

Tým od Brněnské přehrady se už sestupu obávat nemusí, ale série posledních zápasů je velice nepříjemná. Vyjma kontumační výhry Dosta prohrála pět utkání v řadě za sebou. Naposledy si připsala bod 27. dubna po domácí remíze 0:0 s Rajhradicemi.

„Trápí nás koncovka. Soupeř dal dva góly, my žádný, takže vyhrál zaslouženě. My jsme teď nucení dávat do sestavy hodně mladých kluků. Jsou to naši dorostenci, takže aspoň něco kladného z těchto zápasů je. Tyto zkušenosti pro ně určitě budou dobrým základem pro příští sezonu,“ našel Kotol na nepříjemné šňůře určité pozitivum.