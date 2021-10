To však bylo z jejich strany vše, bojovně hrající hosté rychle z penalty vyrovnali a nijak je po hodině hry nesrazilo vyloučení jejich kapitána Martina Korduly. Převaha jednoho hráče však nebyla vůbec vidět, naopak bojovní hosté přidali druhý a v závěru do zkoprnělé obrany domácích hlavou po rohu i třetí gól.

Málokdy se stane, že tým bez jednoho vyloučeného hráče dokáže v oslabení vstřelit dvě branky a jasně zvítězit. To se podařilo nadšeně hrajícím fotbalistům Ratíškovic, kteří v Bystrci vyhráli 3:1. Jen úvodní čtvrthodina patřila domácím, kteří vedli po brance Ladislava Hansla.

Fotbalisté Kuřimi to v zápase s béčkem Líšně měli jednodušší, o jejich výhře 2:0 rozhodl už první poločas. Hned v úvodu po rohovém kopu se ujali vedení gólem Jaromíra Motyčky a pak po faulu na Petra Svobodu se po penaltě nadvakrát trefil Josef Obůrka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.