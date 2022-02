Přesto nevylučuje příchod ještě jedné posily. „Pokud by se někdo naskytl. Máme spolupráci se Startem Brno, tak čekáme, jestli se ještě neobjeví třeba nějaký kvalitní a rozdílový hráč, jehož využijeme," poznamenal Kos.

Velké změny v Morendě kazí situace. Tak slabý trh jsem neviděl, říká nový kouč

Jeho svěřenci zahájili zimní přípravu v půli ledna, zatím sehráli jedno přípravné utkání, v němž přehráli Pohořelice 6:0, v sobotu v pravé poledne změří na umělé trávě v Líšni síly s tamější rezevou také hrající krajský přebor. „Dohromady sehrajeme sedm zápasů. Za týden nás čeká konfrontace s divizní Polnou a při generálce Třebíč, což je náš tradiční soupeř ještě z divizních časů," vypíchl atraktivní přípravné duely bystrcký lodivod. Dosta si dopřeje také minisoustředění v Brně. „Na soustředění vyrážíme v létě a nemůžeme si dovolit dvě ročně. I tak si takové malé dopřejeme v areálu VUT. Za tři dny tam plánujeme pět tréninkových jednotek, které zakončíme soubojem s ambiciózní Lednicí," přiblížil Kos.

Dosta hodlá vylepšit dojem z podzimní části sezony, motivaci má kromě krajského přeboru také v krajském poháru, kde si na začátku května zahraje čtvrtfinále s Rohatcem. „Soustředíme se i na něj. Jsme mezi osmi nejlepšími. Chceme se i díky němu dostat do Mol Cupu, kam zamíří vítěz. Je to pro nás takové motivace. V přeboru se chceme pokusit být do pátého místa. I když se to může zdát být daleko, soutěž je hodně vyrovnaná," dodal Kos s poukazem, že na pátou příčku Rousínova ztrácí Bystrc sedm bodů.