Židenický unikát. Prim má před áčkem dorost, ČAFC zásobí i MSFL. Co změny?

V B skupině I. B třídy se vyjímají. Fotbalisté ČAFC Židenice jsou svým věkovým průměrem unikátem v soutěži a příliš se netají tím, že prim v klubu hraje především dorost, který patří do divize, tedy třetí nejvyšší soutěže. I proto se A družstvu Židenic nováčkovská sezona v nejnižší krajské soutěži nevyvedla. Po nedělní porážce 1:2 doma s Oslavany jí zakončili na dvanácté pozici čtrnáctičlenné tabulky. I při poslední partii dostali prostor mladíci, ČAFC nasadilo už do základu tři osmnáctileté a mladší hráče, dva fotbalisté ročníku 2007 se pak dostali do hry ve druhé půli.

Brankář Oslavan Roman Řezáč vytěsnil střelu židenického hráče na tyč a zabránil tak vyrovnání na 2:2. | Video: Václav Petrů

Osobnost Deníku Vychytal Baník, teď zpestřil oslavy Slatiny hattrickem. Dittert chce výš i áčko Pořádně pikantní byly sobotní oslavy triumfu fotbalového béčka Slatiny v tomto ročníku… Přečíst článek > „Určitě byla sezona zklamání, ale hlavně že jsme nesestoupili, a bereme to teď jako nový začátek. Doufáme, že se v příštím ročníku tabulkou posuneme," přemítal trenér mužstva Marek Pavlík. Rozpačitou sezonu prožili jeho svěřenci i proto, že talentovaní odchovanci Židenic se po loňském postupu z městského přeboru do krajské I. B třídy rozutekli do vyšších soutěží. „Prodali jsme čtyři až pět hráčů do divize nebo MSFL. Mysleli jsme, že tu sezonu odehrajeme s dorostenci, ale tam bylo prioritní udržet účast v divizi. Kluci tím pádem měli velkou zátěž a dva zápasy za víkend pro ně byl problém. Když třeba měli utkání s dorostem z Pelhřimova, v Ořechově za áčko už jim pak nejely nohy. Jak jsme měli jistou záchranu v dorostu, tak jsme vrhli síly do A týmu a stáhli si asi šest dorostenců," popsal Pavlík tah, po němž jeho svěřenci prožili úspěšné jaro. V něm posbírali šestnáct z celkových čtyřiadvaceti bodů a zachránili se v soutěži. Vychytal Baník, teď zpestřil oslavy Slatiny hattrickem. Dittert chce výš i áčko Na vlastní mladé odchovance hodlají v Židenicích sázet i nadále, ostatně muži a dorost trénují společně. Na jihu Brna tak odmítají zájemce z jiných klubů. „Zatím jsem proti tomu. Chceme hrát s vlastními hráči a dát prostor mladým dorostencům. Navíc v létě končí hostování ve vyšších soutěžích některým našim hráčům a uvidíme, jestli se prosadí do vyšší soutěže," pověděl židenický kouč. Přípravu na novou sezonu zahájí Čafka 9. července. „Začínáme s týmem U19, s tím, že muži se mohou zapojit taky a někteří to využívají. Společná příprava A týmu odstartuje 1. srpna," dodal Pavlík.

Tento článek jste si mohli přečíst díky vašemu předplatnému