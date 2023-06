Úspěchu přitom dosáhl mladičký tým s věkovým průměrem 19,5 roku. „A to nám věkový průměr kazil sedmatřicetiletý brankář Kamil Bednařík, bez něj by se pohyboval kolem osmnácti let. Sezonu bereme jako velmi úspěšnou. Nepovedl se nám začátek a po sedmi kolech jsme měli osm bodů, podařilo se nám ale dostat do týmu další dorostence a i díky šířce kádru jsme vyhráli sedmnáct z osmnácti zápasů,“ popsal trenér Marek Pavlík.

Právě šířka kádru byla velkou výhodou klubu. „Městský přebor je velmi silný, většina týmů ale občas nastupovala jen ve dvanácti třinácti lidech. My měli výhodu, že jsme vždy nasadili takový počet hráčů, jaký jsme potřebovali. Celkem se za sezonu protočilo v A týmu dvaatřicet hráčů, z toho šestnáct dorostenců,“ pověděl Pavlík.

ČAFC tak využívá svého veleúspěšného dorostu, který hraje třetí nejvyšší dorosteneckou soutěž. „Na naše poměry to je extrémně vysoká soutěž. Nejtalentovanější hráči nám odcházejí k mužům. Tři kluci hrají nebo zkoušejí prorazit v Blansku nebo Bohunicích ve třetí lize. Třeba Ondra Šedivý už si za Blansko zahrál. Matěj Ryšavý s Davidem Pavlíkem přestoupili do béčka Zbrojovky. Kluci buď odcházejí do takto vysokých soutěží, nebo zůstávají u nás. Rozdíl třeba mezi krajským přeborem a B třídou už v podstatě takový není. Než aby hráli kraj za tři stovky na zápas, tak zůstávají u nás," lebedil si Pavlík.

Vzhledem k tomu, že jeho svěřenci ovládli napěchovaný městský přebor, dá se očekávat, že ani v B skupině I. B třídy nebudou do počtu. Vždyť třeba loňský vítěz městského přeboru Horní Heršpice zakončily nováčkovskou sezonu v A skupině I. B třídy na třetí pozici o bod za vedoucím duem Podolí u Brna a FKD. „Říkáme si, že B třída je pro náš mladý mančaft ideální soutěž. Ale zase do třech let bychom mohli zabojovat o posun do A třídy, která už by byla na náš areál až až," vysvětlil Pavlík, jenž patří mezi znovuzakladatele ČAFC.

Právě na aktuální zázemí a limity fotbalového areálu v Pastrnkově ulici klub naráží. „Současný areál dřív sloužil jako rezervní hřiště pro původní klub ČAFC. Hráli na něm pouze žáci a přípravky, nyní se na něm střídá devět kategorií. Zázemí odpovídá okresním soutěžím, chceme do budoucna nějak pomocí dotací opravit šatny a zvelebit zázemí," dodal Pavlík.