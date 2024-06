„Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že až do posledního kola budeme bojovat o postup, tak bych byl maximálně spokojený. Máme i nejvyšší počet výher. Některé kluky trochu hlodá, že někde po cestě mohli nabrat bod navíc, ale na první sezonu v krajské soutěži po čtyřiceti letech je to výborné," lebedil si vedoucí mužstva Svatopluk Staněk.

Oslavany měly naději na prvenství až do závěrečného kola, v němž se utkaly s dalším novicem soutěže ze Židenic. V neděli podvečer hrály souběžně své zápasy i další dva celky aspirující na triumf - Rosice B a Šatov. Oslavany potřebovaly získat víc bodů než Šatov, který má lepší vzájemnou bilanci utkání.

„Popravdě jsme informace o vývoji zápasu nesledovali, protože jsme nevěřili, že by Šatov poslední zápas nevyhrál nebo by se to tam nějak neudělalo. Když jsme pak viděli o poločase, že Šatov vede, tak nebylo co řešit. Spíš nám šlo o to vyhrát, což se povedlo," pravil Staněk.

Musíme najít buldoky, říká Schneider z padajících Bohunic. Co návrat Kříže?

V nedělním souboji v Židenicích ale rozhodně nebylo znát, že oba týmy jsou v tabulce na opačných pólech. V první půli se Oslavany sice díky dvěma trefám Jakuba Smutného dostaly do vedení, ale za domácí snížil v 63. minutě Jiří Kluj a Židenice se hnaly za vyrovnáním. Hostující brankář Roman Řezáč vytěsnil jeden z projektilů domácího celku na tyč.

„Zápas hodnotím velmi pozitivně herně. Druhý poločas byl z naší strany skvělý, ale nepadlo nám to tam," uvedl trenér domácích Michal Pavlík.

Nečekaný zvrat u Modrého. Po konci v Kometě bude trénovat v AHL

Obtížnost zápasu si uvědomovali i hosté. „Ve druhé půli nás domácí proháněli, to hřiště nemáme rádi, ale vyhráli jsme, což rozhodně nebylo samozřejmé," podotkl Staněk.

Po úspěšné sezoně se v Oslavanech v létě mnoho změn nechystá. „Kádr se prakticky měnit nebude. Uvidíme teda, jestli se nám povede přivést střelce. Spíš vyhlížíme návrat špílmachra Patryka Šnyrcha, který měl problémy s kolenem a taky se připojí Ivan Michalica. Své si může odehrát také asistent trenéra Pavel Kolář. Věříme, že i když ostatní mohou posílit, pořád budeme hrát o první pětku," podotkl Staněk.

Přípravu na novou sezonu zahájí celek z Brněnska po 8. červenci.