„Nejen pro mě, ale i pro fanoušky a vedení klubu je obrovským milým překvapením, že vedeme tabulku. Měli jsme v létě nějaké problémy, odešli nám čtyři hráči ze základní sestavy a nevěděli jsme, co od sezony můžeme očekávat," pravil trenér Zastávky Petr Gamba.

Jeho svěřenci byli se čtyřiatřiceti nastřílenými brankami ve třinácti duelech nejproduktivnějším týmem, přestože suverénně nejlepší kanonýr soutěže minulé sezony Malata na podzim bojoval se zraněním. „Přenesl si zranění z posledního zápasu minulé sezony do té aktuální. Neabsolvoval přípravu a zranění si obnovil. Na začátku naskakoval na pár minut jako střídající hráč, potom hrál se sebezapřením, stoprocentní byl ve dvou třech duelech," líčil Gamba peripetie čtyřicetiletého kanonýra, který přesto vsítil šest gólů.

I přes velké problémy by ale Malata měl pokračovat v Zastávce i na jaře. „Má chuť hrát, fotbal miluje. Pořád je to ve svém věku nadstandardní hráč. Pro nás je to dobře, ale pro fotbal špatně, že kluk v takovém věku ještě tak vyčnívá," podotknul lodivod Zastávky.

Malatovu úlohu ústředního kanonýra zastal na podzim Jan Reiter, který nasázel deset branek. „Vzal to na sebe, přidali se k němu i jiní hráči jako Martin Maňásek nebo David Strnad, který neskutečně vyrostl," vyzdvihnul Gamba.

Podobně jako v minulém ročníku, kdy se o vítězném a postupujícím Kunštátu na úkor Zastávky a Rajhradic rozhodovalo až v posledním kole, je i v letošní sezoně A skupina I. A třídy navýsost vyrovnaná. Zastávka má na čele tabulky náskok jediného bodu na druhé Rajhradice a třetí Moravský Krumlov, čtvrtý Rájec-Jestřebí je o tři body zpět. „Uvidíme, jak to bude vypadat na jaře. Je strašně brzo a množství otazníků, máme nějaké hráče dlouhodobě na marodce a uvidíme, jestli budou pokračovat. Někteří starší mohou skončit, taky máme něco rozjednané, uvidíme po přípravě," podotkl Gamba.

Favoritem ale v jeho očích zůstává Moravský Krumlov, který do I. A třídy sestoupil v létě z krajského přeboru. „Pro mě je to jasný favorit. Měli jsme štěstí, že jim závěr podzimu nevyšel, kdežto nám abnormálně ano," doplnil Gamba.