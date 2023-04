„Byl to těžký zápas na podmáčeném terénu. Po poločase jsme měli vést klidně 6:1, ale příležitosti jsme nevyužili. Oni naopak z ojedinělé akce vyrovnali. Někdo tam křičel, že máme dát deset gólů, to bylo vzhledem k průběhu úsměvné,“ pobavilo i s odstupem třiatřicetiletého matadora.

První půle skončila 1:1, po změně stran pak naklonil utkání definitivně na stranu Heršpic právě Cupák. „Jsem tam hlavně od toho, abych šance vytvářel, takže za dva góly jsem rád. Byly to moje první jarní branky, navíc jich nemám moc ani dohromady. Ještě radši jsem za to, že přispěly ke třem bodům,“ lebedil si Cupák.

Horní Heršpice jsou sice v nejnižší krajské soutěži novicem, ale drží se v popředí tabulky. „Vedení by se asi za postup nezlobilo, ale máme strašně úzký kádr a při kvalitě soupeřů na špici, to moc nevidím,“ přiznal Cupák.

Bývalý hráč Zbrojovky, Líšně, MSK Břeclav nebo Sparty Brno se do Horních Heršpic vrátil po sezoně v Kohoutovicích, s nimiž hrál I. A třídu. Jaká je podle fotbalového harcovníka úroveň současné B třídy? „V týmech jsou tak dva tři hráči, kteří tvoří hru, ostatní jsou takoví bojovníci, kteří hrají, protože mají rádi fotbal, ale úplně fotbaloví nejsou. Chybí tam takoví myšlenkáři, kteří udělají nějakou kolmou přihrávku, průnikovku, ale ti chybí obecně českému fotbalu,“ nabídl pohled matador.

Pro něj už je fotbal dávnou sportem číslo dva za futsalem, kde aktuálně zažívá vrchol sezony v podobě čtvrtfinále play-off se Spartou. Při fotbale se ale nešetří. „Jsem typ, který jde do všechno naplno. Kdybych šel do soubojů naměkko, spíš bych dostal nakopáno a hrozilo by zranění. Musím ale zaklepat, že celou kariéru na zranění moc netrpím. Futsal je samozřejmě pro mě číslo jedno, fotbal mám na druhém místě,“ přesvědčoval Cupák.

Ve futsalu patří mezi českou špičku, však má ligové zlato se Spartou. Jako kapitán Helasu nyní usiluje o to skolit pražského rivala a zajistit brněnskému celku po letech postup do semifinále. Čtvrtfinálová série se za nepříznivého stavu 1:2 na zápasy stěhuje do Brna, kde se v hale ve Vodově ulici odehraje čtvrtá partie ve středu od půl osmé večer. „První dva zápasy série byly vyrovnané. Pro nás by mohlo hrát, že doma máme parkety, na které jsme zvyklí, navíc se Spartě vykartoval důležitý hráč. Snad se nám povede dostat sérii do pátého zápasu,“ dodal Cupák.