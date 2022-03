Fotbal má ovšem širší potenciál, a to v mládeži vybudovat pozitivní vztah k pohybu a zažehnout u nich celoživotní lásku ke sportu. Dnes je to ovšem obtížné, dva roky covidové epidemie a také rostoucí pohodlnost vedly k tomu, že část mladých fotbal opustila.

Ve škole dvě hodiny tělocviku nestačí, mnohde cvičí půlka třídy a druhá s lékařským potvrzením a omluvenkami od rodičů je znuděně pozoruje. Tak klesá přirozená pohybová vybavenost a většina práce tak zůstává na trenérech v klubech, což je velký problém v naší novodobé historii.

Líšeňští fotbalisté obrali v derby Zbrojovku o body, na Srbské vyhráli 3:1

„U přípravek a žáků se nám práce vcelku daří, řada trenérů však může potvrdit, že největší ztráty jsou při přechodu žáků do dorostenecké kategorie. Tehdy mladíci objevují doposud nepoznané záliby a další lákadla a od fotbalu odcházejí. Mnohdy se musí dva kluby spojovat, aby při nedostatku dorostenců vytvořily alespoň jedno družstvo,“ smutně konstatuje předseda komise mládeže krajského fotbalového svazu Pavel Crhan.

I přes tyto obtíže se několika klubům jihomoravského přeboru kraje podařilo na jarní soupisky zařadit značnou část mladých, talentovaných hráčů. Příkladem mohou být už zmíněné Ivančice, jejichž tým tvoří výhradně odchovanci klubu.

Pouze z mladých hráčů se skládá také juniorka Líšně. Výrazné omlazení hlásí také Sparta. „Rád pracuji s mladými hráči, musí se jim dát důvěra a příležitost. Proto každou sezonu sestavu okysličujeme, i když je jasné, že o popředí tabulky hrát nemůžeme,“ řekl kouč Sparty Radek Štourač.

A jak vypadají před vstupem do jarní části krajského přeboru ambice jednotlivých týmů? Většina trenérů a funkcionářů se shoduje v roli favorita na postup do divize. Tým Bohunic totiž do soutěže vstupuje s náskokem čtyř bodů před pronásledovateli z Kuřimi a Boskovic. „Já to tak jasně ovšem nevidím, jsem přesvědčen, že béčko Líšně určitě neřeklo poslední slovo. S novým trenérem Michalem Kuglerem se tento tým prezentuje pohybem, rychlostí a pracovitostí. Úvodní kolo, kdy béčko Líšně hostí Bohunice, může hodně napovědět,“ řekl Štourač.

Pašek v derby okamžitě udeřil a zmrazil domácí fanoušky, gól ale odmítl oslavit

Od pátého místa je střed tabulky vyrovnaný, sestupové starosti budou mít zřejmě Moravská Slavia, Moravský Krumlov a Mutěnice. Na rozdíl od minulého ročníku všichni věří, že covid už fotbal nenaruší, přijde víc diváků a soutěž se dohraje.

Většina trenérů a funkcionářů je také přesvědčena, že i když v nejvyšších patrech rozhodčích ulpěla špína podvodů, v nižších soutěžích se situace se sudími pozvolna zlepšuje, což zvedá kredit a důvěryhodnost zápasů v krajských soutěžích.

ZDENĚK STANĚK