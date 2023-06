Do jarních odvet v krajském přeboru vstoupili fotbalisté Bystrce až z dvanáctého místa, když na podzim získali pouhých sedmnáct bodů. Na jaře to ovšem byla jiná písnička, spolu s béčkem Líšně se s třiatřiceti body stali nejúspěšnějším týmem jara a jen kvůli horšímu skóre skončili za Spartou na pátém místě.

Bystrčtí fotbalisté (v bílém) zakončili sezonu na pátém místě. | Foto: Kateřina Boušková

„Mrzí nás to, mít o několik podzimních bodů víc by nám umožnilo bojovat o druhé místo a tím o postup do divize,“ přemítá předseda klubu František Čechura.

K pouhým čtyřem podzimním výhrám na jaře Bystrc přidala deset vítězství, obrana na jaře inkasovala pouhých šest gólů. „Výrazně se nám zlepšila defenziva, po delším zranění znovu nastoupil kapitán týmu Jiří Solanský a ze studijního pobytu ve Vídni se vrátil Ondřej Hilscher. Desetkrát jsme dokázali udržet čisté konto, pětkrát nám k výhře stačil jediný gól,“ chválí defenzivní činnost trenér Roman Kotol.

FOTO: Blažek i Novotný. Rajhradice slavily výročí proti Spartě, přijela Csáková

Oproti minulým sezonám se výrazně zlepšily výsledky na domácím hřišti, s výjimkou prohry v Líšni se Bystrckým dařilo proti brněnským rivalům. Naopak se nevedlo příliš střelecky, s jedenácti góly byl nejúspěšnější Ladislav Hansl, sedmi branek dosáhl Patrik Hubr.

Vedle náročného trenéra Kotola důležitou roli na jaře sehrál i jeho asistent, bývalý hráč Zbrojovky Jiří Hajský. Do nové sezony už v bystrckém dresu nenastoupí jeden z pilířů defenzívy Jan Bubeník, přestup do Sparty hlásí Patrik Hubr.

Líšeň uvítala hned pět posil, s novici v sestavě zvládla vítězně úvodní dvojboj

Přípravu na novou sezonu zahájí tým v polovině července. „Pro zvýšení výkonnosti a poznání nově příchozích hráčů plánujeme krátké soustředění v domácích podmínkách,“ dodává předseda klubu Čechura.

ZDENĚK STANĚK