V Dostě se rozhodli pro radikální proměnu poté, co v předčasně skončeném ročníku krajského přeboru figurovali na předposlední patnácté pozici. „Nakonec jsme byli rádi, že sezonu předčasně zrušili. Nechytili jsme začátek a protože jsme neměli širší kádr, dostihlo nás to,“ pravil Kos. Poučená Bystrc proto rozšířila kádr o pět nových tváří a dva navrátilce Jiřího Bílého a Iva Havelku.

Kvůli stmelení kolektivu se Dosta od středy do neděle vydala na soustředění do Nymburka. Kosovi svěřenci si kromě klání se Slavií zahráli také proti divizní Čáslavi, kterou porazili 3:1 a s Lysou nad Labem, jíž přemohli 3:2. „Poměr cena výkon je v Nymburku super. Byli jsme tam už loni a letos jsme si soustředění prodloužili o den. Brali jsme to příležitost, jak se mohou kluci poznat. Máme dost nových tváří. Bylo to vynikající a pomohlo nám to jak po kondiční, tak herní stránce,“ ocenil Kos.

V rozsáhlém sportovním areálu se Bystrčtí potkali i s olympioniky připravujícími se na olympiádu v Tokiu. „Nejvíc jsme komunikovali asi s oštěpařkou Nikolou Ogrodníkovou, pak tam byl taky Jakub Vadlejch nebo Pavel Maslák s rodinou. A samozřejmě nechyběla ani legenda, Jan Železný,“ jmenoval Kos.

Předsezonní období se tak v Bystrci nese v optimistickém duchu. Zvlášť když Dosta nemusela na rozdíl od jiných klubů řešit odliv hráčů. Bystrci dali sbohem jen Ondřej Pohanka, jenž se odstěhoval a Martin Krejčíř z pracovních důvodů. Nově se naopak v kabině hlásili Patrik Procházka z Velkého Meziříčí, Ladislav Hansl ze Svratky Brno, Michal Kratochvíl z Kuřimi, Martin Líkař ze Slovanu Brno a brankář Tomáš Mosler z opavské devatenáctky. „Kádr se nám povedlo rozšřít dobře a zvýšit konkurenci. Každý hráč je ztotožněný s tím, že o své místo v sestavě musí bojovat,“ poznamenal bystrcký kormidelník.

Jeho svěřenci čekají před zahájením sezony jistě ještě dva duely. V sobotu se od čtvrt na jedenáct dopoledne utká na domácím hřišti s Líšní B. Do začátku ročníku stihne ještě odehrát krajský pohár. „Uvidíme, jestli se nám povede domluvit ještě nějaký tréninkový zápas,“ doplnil kouč Kos.