Ihned po svém nástupu do pozice hlavního trenéra provedl Kolesa razantní změny ve skladbě kádru. „Začal jsem tak, že jsem povolal starší hráče a mladými budu tým doplňovat, musí se teprve učit. Neříkám, že jsou špatní fotbalisté, ale ještě nedorostli do věku, aby byli tahouni mužstva,“ nastínil.

Ivančice Kolesa trénoval už dvakrát, zná místní prostředí, hráče i funkcionáře. Nynější podoba zkroušeného mužstva ho však zaskočila. „Bylo hodně obměněné, protože jak trénoval Šnyrch, tak hodně prosazoval mladé kluky z dorostu. Vedl zároveň dorost i chlapy, tak chtěl hrát s mladými hráči,“ vysvětlil.

Vůbec to však nefungovalo. Varovnými signály byly už dřívější vysoké prohry 0:5 proti Moravské Slavii, 1:5 proti Spartě Brno a dokonce 1:9 doma s Krumvířem. Poslední dvě Šnyrchova kola na lavičce áčka pak už byly jen vyvrcholením, tým dvakrát prohrál shodně 0:7 – na hřišti líšeňského béčka a nováčka z Kunštátu. „Krajský přebor má nějakou kvalitu a nejde ho hrát s devíti mladými kluky a dvěma zkušenými. To se taky projevovalo, chyběla zkušenost. V krajském přeboru nastupuje spoustu ostřílených a dobrých fotbalistů, je potřeba mužstvo trochu namixovat,“ uvědomoval si Kolesa.

Proto nový ivančický lodivod ihned zkušenosti do kádru dodal. Na soupisku zařadil třiačtyřicetiletého předsedu klubu Tomáše Čožíka, o málo mladšího sekretáře týmu Jana Pekáče a několik dalších ostřílených srdcařů. Ze tří utkání po výměně kouče vytěžil celek z Brněnska čtyři body, jenže ani s tím nepanuje spokojenost. „Nejsem spokojený. S Mutěnicemi jsme měli vyhrát a se Svratkou neprohrát. Musíme každé utkání vyhrát, jsme teď v takové situaci, že bereme jen tři body,“ tušil zkušený stratég.

Cesta za záchranou pro Ivančice rozhodně není nereálná, na dně tabulky ztrácí tři, respektive pět bodů na soupeře nad sebou. Situaci jim však komplikuje i fakt, že se na spodku zatím pohybují i další silné celky Ráječka či Rousínova. „Každé utkání pro nás bude existenční. Venku můžeme hrát víc z obrany, přeci jen jednoduše se boří. Ale doma, když chceme zvítězit, tak musíme hrát víc otevřeně, a s tím už jsou problémy,“ popsal Kolesa.

Už v sobotu se Ivančice představí na hřišti výborně hrajících Boskovic, pak na ně do konce podzimu čekají zápasy pravdy. Utkají se totiž s Rousínovem, Ráječkem a Ratíškovicemi, což jsou všechno přímí konkurenti v boji o sestup. „Do každého utkání jdeme s tím, že chceme získat tři body, i do Boskovic jedeme vyhrát nebo alespoň neprohrát. Můžeme tam jen překvapit, nemáme co ztratit, ale hodláme udělat maximum, abychom odtud něco odvezli,“ burcoval trenér.

Zároveň však už tuší, kde tým nejvíc tlačí bota. „Chybí nám větší kvalita do ofenzivy, nemáme vyloženě nějakého střelce. Oprášil jsem Čožíka, jenže přeci jen už není nejmladší. I tak klobouk dolů, jde do toho, se vším pomůže. Kdyby to byl Čožík před deseti lety, tak vím, že v sedmi utkáních dá deset gólů,“ spekuloval Kolesa.

Pro tradiční klub by sestup byl velkou nepříjemností. Před sezonou Ivančice obdržely výchovné za přestup Adama Hložka do německého Leverkusenu, za peníze dostavěly kabiny u hřiště a plánovaly další kroky. Nyní ale balancují nad propastí. „Nikdo nám nic nedá zadarmo. Jsme ve složité situaci a musíme udělat vše pro to, abychom vytěžili co nejvíc bodů a udělali základ pro jarní záchrannou misi,“ naplánoval Kolesa.