Vstup do ročníku měly Ivančice hrozivý. Vyrazily do něj s velmi mladým kádrem, kterému však scházely zkušenosti a dostával jeden příděl za druhým. Přestože následně se herně i výsledkově zvedly a na chvíli se i vyškrabaly z posledního místa, jaro se jim opět hrubě nepovedlo.

Po zimní pauze celek z Brněnska vyhrál jen dva zápasy, jeho trápení vyvrcholilo v závěru sezony, kdy si z posledních devíti utkání odnesl pouhé tři body. „Nechytli jsme začátek soutěže a pak už se to s námi vezlo, přitom si myslím, že náš mančaft nebyl zase až tak špatný, abychom skončili poslední,“ hodnotí Čožík.

Sestup byl pro Ivančice o to bolestivější, že do posledního kola měly šanci na záchranu. Na předposlední Bosonohy, které na závěr jasně padly na Morendě, ztrácely tři body, domácí výhra s Kunštátem by tak celku z Brněnska stačila k udržení.

Ivančice brzy prohrávaly 0:2, v závěru ale dokázaly vyrovnat a potřebovaly ještě jeden gól k záchraně. Přes obrovský tlak na něj ale nedosáhly. „Měli jsme tam šance, málem se nám to ještě povedlo zachránit. Na druhou stranu jsme si pak ale zase řekli, že možná bude lepší sestoupit, aby se kluci zase naučili vyhrávat. Je prostě nutné, abychom takzvaně padli na prd.. a začali odznova v nižší soutěži,“ nastiňuje předseda.

Ten od mladého týmu očekává, že do nové sezony vlétne se stoprocentní motivací a bojovností, které Ivančicím v uplynulém ročníku scházely. „Je potřeba, aby kluci bojovali a dávali do fotbalu víc srdíčka. Ke konci ročníku mi i připadalo, že už to hráče moc nebavilo, je mi jasné, že je těžké prohrávat, ale už jsme se pak nějak nechytli. Mančaft nebyl tak špatný, abychom sestoupili, ale musíme se zase naučit bojovat a jezdit po prd…, aby nás to všechny zase bavilo,“ předesílá.

Pro tradičního účastníka krajského přeboru je tak cíl jasný – co nejrychleji se vrátit do nejvyšší krajské soutěže. I proto Ivančice chtějí udržet konkurenceschopný kádr. „Změny ani tak nechystáme, povedlo se nám mančaft docela udržet. Pár odchodů tam je, ale zase jsme získali adekvátní posily, tak věřím, že se hned porveme o postup. I když to samozřejmě bude těžké,“ tuší Čožík.

Po dlouhých letech se celek z města ležícího v Boskovické brázdě bude muset učit jména nových soupeřů. Zaměřit se ale hodlá především na sebe. „Pár týmů známe, třeba se Zastávkou jsme hráli nějaké přáteláky. Budeme se ale soustředit hlavně na sebe, chceme vyhrát co nejvíc zápasů, abychom se hned vrátili zpátky do krajského přeboru,“ dodává Čožík.