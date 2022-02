Úděl mít hokejové výsledky. Ivančice souží marodka, legenda zůstává

Sledovat jejich počínání se vyplatí. Fotbalisté Ivančic jsou známí svými divokými výsledky, které by se lépe vyjímaly v hokejové soutěži. Osmý tým krajského přeboru to dokazuje i v zimní přípravě. Naposledy hráči Ivančic přestříleli Třebíč 6:4, i v předešlých zápasech docházelo k podobným gólovým hodům. Svratku Brno porazily Ivančice 6:4, stejným výsledkem si poradily i se Zbraslaví, pouze s Vojkovicemi to skončilo „jenom“ 4:3.

Tomáš Čožík (na snímku vpravo) pokračuje v A týmu Ivančic i ve dvaačtyřiceti letech. | Foto: FC Ivančice

„Je náš úděl hrát s takovými výsledky. Nebetonujeme a radši než 1:0 vyhrajeme 6:4. Lidi na nás proto taky rádi chodí,“ uvádí ivančický trenér Rostislav Štork. Jeho svěřenci vyhrávají, přestože je trápí rozsáhlá marodka, kvůli níž v některých zápasech dokonce nemohli střídat. „Jednak je to kvůli covidu a taky proto, že někteří hráči doléčují dlouhodobější zranění. Vypomáháme si dorostenci,“ zmiňuje ivančický kormidelník. Pravě dva dorostenci Jakub Adam a Martin Kožnar jsou jedinými dvěma novými tvářemi na soupisce Ivančic pro jarní část sezony. „Je to naše filozofie. Hrajeme jenom s vlastními odchovanci. Kluky přivádíme, aby nasbírali zkušenosti,“ podotýká Štork. Jeho svěřenci tak vstoupí do jarní části sezony v takřka totožném složení, v jakém odehráli první polovinu ročníku. „Nenastoupí za nás už jen Dan Černý, který se kvůli pracovnímu vytížení přesunul do B týmu,“ ozřejmuje ivančický lodivod. Možná máme jít finskou cestou, v extralize je moc cizinců, uvažuje Meixner Počítat přitom může i s klubovou legendou a hrajícím předsedou Tomášem Čožíkem, který je i ve dvaačtyřiceti letech připravený pomoct A týmu. „Budu určitě pokračovat v béčku, kde dělám taky trenéra, ale v A mužstvu jsem pořád úplně neskončil. Když trenér zavolá, tak týmu pomůžu. Fotbal hraju rád,“ usmívá se Čožík. Na podzim se přitom hovořilo o jeho definitivním konci v prvním týmu. „Končím už asi deset let. Ještě pořád to ale šlo a máme kvalitní přípravu. Kvůli velkému počtu absentujících trénoval B tým s áčkem, což pomohlo. Samozřejmě bych byl radši, aby už tam byl někdo mladší, ale kluci mají velkou marodku, tak i proto nastoupím,“ povídá Čožík. V Ivančicích budou na jaře hájit osmou pozici, kterou si vybojovali na podzim. „Chceme se kolem tohoto místa držet. Máme nahráno, takže se nás snad boj o záchranu týkat nebude, i když nás trápí rozsáhlá marodka. Navíc je ještě do startu sezony dost času,“ připomenul trenér Štork, jehož týmu začíná jarní část ročníku až 18. března soubojem v Boskovicích. Do začátku jara čekají Ivančice ještě přípravné souboje s Polnou, výběrem Znojma do devatenácti let a generálku na nejvyšší krajskou soutěž si střihnou se Zastávkou u Brna.

