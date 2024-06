Postup si vybojovali už před týdnem vydřenou výhrou na hřišti Kunštátu 2:1. V sobotu však kuřimští fotbalisté všem ukázali, že jim první příčka tabulky krajského přeboru patří právem. Při speciálním dni doma jasně přejeli druhé Boskovice 3:0 a po závěrečném hvizdu mohli s téměř šesti stovkami fanoušků a pohárem pro vítěze slavit přímo na hřišti. „Pořádně to nyní s fanoušky oslavíme, na utkání jich dorazil snad rekordní počet,“ podotkl kuřimský kouč Svatopluk Habanec.

Oslavy kuřimských fotbalistů při domácím loučení a předání poháru pro vítěze krajského přeboru. | Video: Deník/Jakub Tručka

Na jednu stranu už v sobotním utkání předposledního kola téměř o nic nešlo. Na tu druhou se však utkaly dva nejlepší týmy krajského přeboru, speciální den domácího celku ozdobila i parádní návštěva.

Hřiště bylo obsypané 580 fanoušky, kteří po závěrečném hvizdu mohli slavit přímo s hráči. „Pocity jsou to nádherné. Ukazuje se, že ve fotbale jsou určité zásady, které se musí dodržovat a plnit. Máme za sebou takovou tříletku, která ukázala, že naše práce měla smysl. První rok jsme před sebe pustili Bohunice, loni líšeňské béčko, nyní jsme mermomocí chtěli postoupit do divize,“ popsal Habanec.

Kuřim na postup do divize čekala třicet let, poslední dny si tak užívá na sto procent. Po konci sobotního utkání přebrala pohár pro vítěze nejvyšší krajské soutěže, při oslavách nechyběly šampaňské či dort.

K dobré náladě přispěl i výsledek šlágru, ve kterém domácí zvítězili jasně 3:0. „Ukázali jsme, že do divize opravdu patříme. Krása je to, že při závěrečném domácím utkání porazíte toho největšího rivala, který nám celou sezonu zatápěl a na svém trávníku nás dokonce porazil,“ připomněl kuřimský lodivod.

Toho těšil i výkon jeho svěřenců. Boskovice nepustili téměř k ničemu, ve 31. minutě otevřel skóre David Petřík, další dva góly pak v rozmezí 72. a 82. minuty přidali Ondřej Ullmann a Vojtěch Čech. „Byla tam jedna situace, kdy jsme trošku propadli a boskovický hráč šel sám na brankáře. Vlasta Veselý to však zvládl a nic jiného jsme soupeři nedovolili, dokonce jsme ještě další góly mohli přidat. S výhrou 3:0 jsem ale spokojený, kluci navnímali taktiku, se kterou jsme do utkání šli,“ nastínil Habanec.

Kuřim tak finišuje parádní sezonu, kolo před koncem stále platí, že ztratila body jen v pěti duelech. „Měli jsme tady vytvořené výborné podmínky, které jsme zúročili, musím za to poděkovat i městu, které dělalo maximum. Ukázala se i parta, u nás drží pospolu kabina i vedení. Týmovost byla vidět v zápasech i trénincích, na které kluci chodili průměrně ve čtrnácti patnácti lidech, což je počet, který na trénincích prostě musí být, jinak se nic neudělá,“ upozornil stratég.

Ročník celek z Brněnska zakončí dalším šlágrem, v závěrečném utkání zamíří na hřiště třetí Sparty Brno.

A pak už mohou začít přípravy na divizi. „Nyní je potřeba stanovit si další cíle. Když to vezmu z hráčského hlediska, tak jestli v divizi chceme hrát jen o záchranu, tak by stačila jedna posila do základní sestavy. K tomu, abychom se pohybovali uprostřed tabulky, bychom potřebovali dvě, a jestli se má hrát na vrchu, tak musí přijít minimálně tři noví hráči do základu,“ doplnil Habanec.