Kuřimští přezimují v čele krajského přeboru, ztratili však bodový náskok

Redakce

Fotbalistům Kuřimi v minulé sezoně smolně unikl postup do divize, do letošního podzimu vstoupili s odhodláním loňský nezdar napravit. Po vysoké výhře v úvodním kole 7:0 nad nováčkem z Pohořelic se usadili na první příčce krajského přeboru a až do konce podzimu na ni nikoho nepustili.

Kuřimští fotbalisté (v modrém) přezimují na první příčce krajského přeboru. | Foto: FC Kuřim